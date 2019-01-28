Оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей: фото

Оккупированная власть Крыма снова отличилась странными поступками и решила учить детей военному делу. В Судаке уже открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".

Соответствующие фото были опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.

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Судак. Военно-спортивный лагерь "Юный разведчик", ныне – "Лесной". Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры, но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практике,

– говорится в подписи к фото.

Как видно на фотографиях, территория лагеря очень запущена, а спортивные турники поломаны, внутри зданий много мусора, сыплется штукатурка, а дорожки заросли мхом.

Судак

Военно-спортивный лагерь"Юный разведчик"ныне "Лесной"

Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры,но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практикеhttps://t.co/2qFInrHQ5M pic.twitter.com/82drWAJCrf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 января 2019 г.



Детский военный лагерь в оккупированном Крыму



Поломанные спортивные турники в военном лагере для детей