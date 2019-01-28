Оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей: фото
Оккупированная власть Крыма снова отличилась странными поступками и решила учить детей военному делу. В Судаке уже открыли детский лагерь "военно-патриотической направленности".
Соответствующие фото были опубликованы в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым.
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Судак. Военно-спортивный лагерь "Юный разведчик", ныне – "Лесной". Теперь дети смогут играть не только в традиционные игры, но и пройти обучение по тактике ведения боя, ознакомиться с различными видами военного вооружения и отработать свои навыки на практике,
– говорится в подписи к фото.
Как видно на фотографиях, территория лагеря очень запущена, а спортивные турники поломаны, внутри зданий много мусора, сыплется штукатурка, а дорожки заросли мхом.
Детский военный лагерь в оккупированном Крыму
Поломанные спортивные турники в военном лагере для детей
Оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей