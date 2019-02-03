У Москві вирішили три дні відзначати річницю анексії Криму

У Москві п'яту річницю анексії українського Криму вирішили відзначити триденним фестивалем під назвою"Кримська весна". Програму заходів підготували також на окупованому півострові.

Про це повідомили на сайті мера Москви Сергія Собяніна.

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Так званий фестиваль триватиме з 16 по 18 березня.Інформації про інші подробиці, а також розклад і місця проведення заходів наразі немає.

Видання "Крим.Реалії" зазначає, що проросійська влада Криму також оприлюднила план «заходів», приурочених до святкування 5-річчя анексії півострова Росією.

На окупованому півострові планують виготовити сувенірну монету, провести пісенні та художні конкурси, а також упродовж двох місяців зняти фільм про "референдум" 2014 року.

Після анексії Криму у 2014 році Росія регулярно проводить на території окупованого півострова військові навчання. Окупанти не перестають звозити на окупований півострів зброю та проводити там військові навчання – наступні такі заплановані на першу половину 2019 . До них приєднаються десантники, які брали участь у військових діях в Україні.