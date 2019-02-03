Не окупована, а спірна територія: найвідоміше британське видання дало визначення Криму

Одне з найбільших і найвідоміших видавництв дитячої літератури у Великій Британії Usborne Publishing у своїх атласах визначає Кримський півострів як спірну територію.

"У видавництві Usborne не знають слова occupied", – написав журналіст Олексій Мустафін на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Нам сказали замовкніть, це не ваша територія": чому Росія підриває кримські села

На атласі Usborne Publishing чітко видно, що Кримський півострів заштрихований двома кольорами – фіолетовим та зеленим, де фіолетовим позначають українські території, а зеленим – російські.



Атлас видавництва Usborne Publishing

Крім того, британське видавництво пояснює, що "Україна та Росія оскаржують право власності на район, що відомий як Крим".