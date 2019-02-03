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      Не окупована, а спірна територія: найвідоміше британське видання дало визначення Криму

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      Британське видання дало визначення Криму
      Британське видання дало визначення Криму / Фото з соціальних мереж

      Одне з найбільших і найвідоміших видавництв дитячої літератури у Великій Британії Usborne Publishing у своїх атласах визначає Кримський півострів як спірну територію.

      "У видавництві Usborne не знають слова occupied", – написав журналіст Олексій Мустафін на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Нам сказали замовкніть, це не ваша територія": чому Росія підриває кримські села

      На атласі Usborne Publishing чітко видно, що Кримський півострів заштрихований двома кольорами – фіолетовим та зеленим, де фіолетовим позначають українські території, а зеленим – російські. 

      Usborne Publishing
      Атлас видавництва Usborne Publishing

      Крім того, британське видавництво пояснює, що "Україна та Росія оскаржують право власності на район, що відомий як Крим".

      ОКУПОВАНИЙ КРИМ НА МІЖНАРОДНИХ КАРТАХ: ХТО ЗОБРАЖАВ ЙОГО РОСІЙСЬКИМ
      Теги: Новини України Новини Росії Скандал Анексія Криму Великобританія Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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