Не окупована, а спірна територія: найвідоміше британське видання дало визначення Криму
Одне з найбільших і найвідоміших видавництв дитячої літератури у Великій Британії Usborne Publishing у своїх атласах визначає Кримський півострів як спірну територію.
"У видавництві Usborne не знають слова occupied", – написав журналіст Олексій Мустафін на своїй сторінці у Facebook.
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На атласі Usborne Publishing чітко видно, що Кримський півострів заштрихований двома кольорами – фіолетовим та зеленим, де фіолетовим позначають українські території, а зеленим – російські.
Атлас видавництва Usborne Publishing
Крім того, британське видавництво пояснює, що "Україна та Росія оскаржують право власності на район, що відомий як Крим".
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Джерело: 24 Канал
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