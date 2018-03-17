Відомий український канал оконфузився картою без Криму

В ефірі телеканалу "UA:Перший" під час випуску новин показали карту України без окупованого Росією Криму. Команда медіа вже вибачилась за ляп.

На це звернула увагу журналіст Галина Плачинда, яка опублікувала допис у своєму Facebook.

"Перший національний демонструє карту України без Криму. Власне, це все, що потрібно знати про стан інформаційного простору цієї держави. Співчуваючі пишуть, що я зрадофілка, що це тупий "факап" і що Аласанія вже попросив пробачення у обезкримлених ними українців", – йдеться у дописі.

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На офіційному сайті UA:ПЕРШИЙ визнали помилку та попросили вибачення у глядачів. Помилка сталась через те, що карта, яку показали по телебаченню, складається з багатьох елементів, які накладаються один на один шарами у спеціальній програмі. А під час випуску новин кілька елементів були вимкнуті.

У вечірньому випуску новин на UA:ПЕРШИЙ у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. На карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим,

– зазначили на каналі.

"Це набагато серйозніше – суспільний мовник Uа:Перший видали нагора карти України без Криму. Висловлюю своє обурення й протест. Як політик, разом з колегами, на всіх майданчиках, відстоюю жорстку позицію, що Крим – це Україна", – обурилася віце-спікер ВР Ірина Геращенко.