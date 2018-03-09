Синьо-жовті стрічки в анексованому Криму: на півострові вшанували Шевченка

В окупованому Криму вшанували 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка – до пам’ятників принесли букети з синьо-жовтими стрічками.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Небайдужі кримчани вшанували пам’ять легендарного Кобзаря покладанням квітів. Квіти поклали біля пам’ятників Тарасу Шевченку у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.

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В окупованій Ялті до пам’ятника у сквері імені Тараса Шевченка активісти поклали букети квітів із синьо-жовтими стрічками.

У Сімферополі пам'ять Кобзаря вшанували активісти Українського культурного центру, які постійно піддаються тиску з боку окупантів. Зазначимо, біля пам'ятника Шевченку так звана місцева "влада" встановила вебкамеру для фіксації облич.

В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка

Севастополь, Керч, Сімферороль, 09.03.18

Квіти до пам'ятника Шевченку на честь дня народження поета pic.twitter.com/9m7FRonW6V — Сектор Крыма (@SectorCrimea) 9 березня 2018 р.

В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка

Активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны орков, возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Симферополе. Возле памятника орки установили вебкамеру для фиксации лиц.Наверняка,и в кустах сегодня прятались https://t.co/yeBnfwyDuG pic.twitter.com/u26JSJP621 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 березня 2018 р.

В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка

Хто такий Тарас Шевченко? Це видатний український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник, громадський та політичний діяч. Національний герой і символ України. У своїй творчості він виклав саме ті думки й настрої, які були важливими в житті українців його часу. Сьогодні в Україні ім'ям Тараса Шевченка названо більше тисячі географічних об’єктів, навчальних закладів та організацій. Його твори перекладено багатьма мовами світу.