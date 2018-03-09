Синьо-жовті стрічки в анексованому Криму: на півострові вшанували Шевченка
В окупованому Криму вшанували 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка – до пам’ятників принесли букети з синьо-жовтими стрічками.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Небайдужі кримчани вшанували пам’ять легендарного Кобзаря покладанням квітів. Квіти поклали біля пам’ятників Тарасу Шевченку у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.
Читайте також: "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
В окупованій Ялті до пам’ятника у сквері імені Тараса Шевченка активісти поклали букети квітів із синьо-жовтими стрічками.
У Сімферополі пам'ять Кобзаря вшанували активісти Українського культурного центру, які постійно піддаються тиску з боку окупантів. Зазначимо, біля пам'ятника Шевченку так звана місцева "влада" встановила вебкамеру для фіксації облич.
В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка
В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка
В анексованому Криму вшанували пам'ять Шевченка
Хто такий Тарас Шевченко? Це видатний український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник, громадський та політичний діяч. Національний герой і символ України. У своїй творчості він виклав саме ті думки й настрої, які були важливими в житті українців його часу. Сьогодні в Україні ім'ям Тараса Шевченка названо більше тисячі географічних об’єктів, навчальних закладів та організацій. Його твори перекладено багатьма мовами світу.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00