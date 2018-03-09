Сине-желтые ленты в аннексированном Крыму: на полуострове почтили Шевченко
В оккупированном Крыму отметили 204-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко – к памятникам принесли букеты с сине-желтыми лентами.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Неравнодушные крымчане почтили память легендарного Кобзаря возложением цветов. Цветы возложили у памятников Тарасу Шевченко в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе.
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В оккупированной Ялте к памятнику в сквере имени Тараса Шевченко активисты возложили букеты цветов с сине-желтыми лентами.
В Симферополе память Кобзаря почтили активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны оккупантов. Отметим, возле памятника Шевченко так называемая местная "власть" установила вебкамеру для фиксации лиц.
В аннексированном Крыму почтили память Шевченко
В аннексированном Крыму почтили память Шевченко
В аннексированном Крыму почтили память Шевченко
Кто такой Тарас Шевченко? Это выдающийся украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник, общественный и политический деятель. Национальный герой и символ Украины. В своем творчестве он выложил именно те мысли и настроения, которые были важными в жизни украинцев его времени. Сегодня в Украине именем Тараса Шевченко названы более тысячи географических объектов, учебных заведений и организаций. Его произведения переведены на многие языки мира.