Сине-желтые ленты в аннексированном Крыму: на полуострове почтили Шевченко

В оккупированном Крыму отметили 204-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко – к памятникам принесли букеты с сине-желтыми лентами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Неравнодушные крымчане почтили память легендарного Кобзаря возложением цветов. Цветы возложили у памятников Тарасу Шевченко в Севастополе, Ялте, Керчи и Симферополе.

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В оккупированной Ялте к памятнику в сквере имени Тараса Шевченко активисты возложили букеты цветов с сине-желтыми лентами.

В Симферополе память Кобзаря почтили активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны оккупантов. Отметим, возле памятника Шевченко так называемая местная "власть" установила вебкамеру для фиксации лиц.

В аннексированном Крыму почтили память Шевченко

Севастополь, Керч, Сімферороль, 09.03.18

Квіти до пам'ятника Шевченку на честь дня народження поета pic.twitter.com/9m7FRonW6V — Сектор Крыма (@SectorCrimea) 9 березня 2018 р.



В аннексированном Крыму почтили память Шевченко

Активисты Украинского культурного центра, которые постоянно подвергаются давлению со стороны орков, возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Симферополе. Возле памятника орки установили вебкамеру для фиксации лиц.Наверняка,и в кустах сегодня прятались https://t.co/yeBnfwyDuG pic.twitter.com/u26JSJP621 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 березня 2018 р.

В аннексированном Крыму почтили память Шевченко

Кто такой Тарас Шевченко? Это выдающийся украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник, общественный и политический деятель. Национальный герой и символ Украины. В своем творчестве он выложил именно те мысли и настроения, которые были важными в жизни украинцев его времени. Сегодня в Украине именем Тараса Шевченко названы более тысячи географических объектов, учебных заведений и организаций. Его произведения переведены на многие языки мира.