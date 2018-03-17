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Известный украинский канал оконфузился картой без Крыма

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Известный украинский канал оконфузился картой без Крыма
Известный украинский канал оконфузился картой без Крыма / texty.org.ua

В эфире телеканала "UA: Первый" при выпуске новостей показали карту Украины без оккупированного Россией Крыма. Команда медиа уже извинилась за ляп.

На это обратила внимание журналист Галина Плачинда, которая опубликовала сообщение в своем Facebook.

"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны. Сочувствующие пишут, что я зрадофилка, что это тупой "факап" и Аласания уже попросил прощения у обескрымленых украинцев", – говорится в заметке.

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На официальном сайте UA: ПЕРВЫЙ признали ошибку и попросили прощения у зрителей. Ошибка произошла из-за того, что карта, которую показали по телевидению, состоит из многих элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе. А во время выпуска новостей несколько элементов были выключены.

В вечернем выпуске новостей на UA: ПЕРВЫЙ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым,
– отметили на канале.

"Это гораздо серьезнее общественный вещатель Первый выдали на-гора карты Украины без Крыма. Выражаю свое возмущение и протест. Как политик, вместе с коллегами, на всех площадках, отстаиваю жесткую позицию, что Крым это Украина", возмутилась вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Теги: Новости Украины Скандал Новости Крыма Аннексия Крыма Ирина Геращенко СМИ Медиа
Источник: 24 Канал
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