Известный украинский канал оконфузился картой без Крыма

В эфире телеканала "UA: Первый" при выпуске новостей показали карту Украины без оккупированного Россией Крыма. Команда медиа уже извинилась за ляп.

На это обратила внимание журналист Галина Плачинда, которая опубликовала сообщение в своем Facebook.

"Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны. Сочувствующие пишут, что я зрадофилка, что это тупой "факап" и Аласания уже попросил прощения у обескрымленых украинцев", – говорится в заметке.

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На официальном сайте UA: ПЕРВЫЙ признали ошибку и попросили прощения у зрителей. Ошибка произошла из-за того, что карта, которую показали по телевидению, состоит из многих элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе. А во время выпуска новостей несколько элементов были выключены.

В вечернем выпуске новостей на UA: ПЕРВЫЙ в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым,

– отметили на канале.

"Это гораздо серьезнее – общественный вещатель Uа Первый выдали на-гора карты Украины без Крыма. Выражаю свое возмущение и протест. Как политик, вместе с коллегами, на всех площадках, отстаиваю жесткую позицию, что Крым – это Украина", – возмутилась вице-спикер ВР Ирина Геращенко.