Італійці присвоїли Крим Росії: вражаючий фотодоказ

В мережі оприлюднили знімок карти світу, в якій Крим зображений як російська територія. Відповідну мапу надрукувала італійська компанія, яка виробляє відповідну продукцію з 1961 року.

Світлину із сумнівною картою світу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив блогер Олексій Петров.

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Друзі! А є хто в Італії з когорти дуже непримиренних бандерівців? Потрібно одній картографічній фірмі, ввічливо пояснити на пальцях, чий Крим,

– написав він.

Справді, на світлинах видно, що Крим зачислили до Росії. Півострів зобразили зеленим кольором, як і РФ. Більше того, на карті позначено, що Крим є федеральним суб'єктом Росії.

Також на сумнівній карті італійського виробництва зазначені українські міста зі своїми старими найменуваннями. Так, Кропивницький та Дніпро позначені як Кіровоград та Дніпропетровськ.

Згідно з даними на мапі, її надрукувала компанія Ortelio у 2018 році. Як зазначено на сайті компанії, її офіс розташований в Мілані, а свою роботу вони розпочали ще в 1961 році.