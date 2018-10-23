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      Італійці присвоїли Крим Росії: вражаючий фотодоказ

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      Крим знову віддали Росії, цього разу – італійські картографи
      Крим знову віддали Росії, цього разу – італійські картографи / фото із соцмереж

      В мережі оприлюднили знімок карти світу, в якій Крим зображений як російська територія. Відповідну мапу надрукувала італійська компанія, яка виробляє відповідну продукцію з 1961 року.

      Світлину із сумнівною картою світу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив блогер Олексій Петров.

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      Друзі! А є хто в Італії з когорти дуже непримиренних бандерівців? Потрібно одній картографічній фірмі, ввічливо пояснити на пальцях, чий Крим,
      – написав він.

      Справді, на світлинах видно, що Крим зачислили до Росії. Півострів зобразили зеленим кольором, як і РФ. Більше того, на карті позначено, що Крим є федеральним суб'єктом Росії. 

      Також на сумнівній карті італійського виробництва зазначені українські міста зі своїми старими найменуваннями. Так, Кропивницький та Дніпро позначені як Кіровоград та Дніпропетровськ.

      Згідно з даними на мапі, її надрукувала компанія Ortelio у 2018 році. Як зазначено на сайті компанії, її офіс розташований в Мілані, а свою роботу вони розпочали ще в 1961 році.

      Хто ще зображав Крим російським: хроніка
      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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