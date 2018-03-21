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Канал СТБ звільнив режисера монтажу проекту "Холостяк" через карту України без Криму

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Телеканал СТБ звільнив режисера монтажу через карту України без Криму
Телеканал СТБ звільнив режисера монтажу через карту України без Криму / Фото з відкритих джерел

Телеканал СТБ звільнив режисера монтажу, через помилку якого в ефірі випуску проекту "Холостяк" вийшла карта України без окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу в Facebook.

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"Телеканал СТБ завершив службове розслідування щодо неприпустимого інциденту з картою України, на якій не було півострова Крим (випуск проекту "Холостяк" від 16.03.2018)", – йдеться у повідомленні.

Як виявилося, режисер монтажу використав графічний шаблон для карти з міжнародного стоку та не звернув уваги на відсутність Криму.

"Режисер монтажу повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, коли в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції СТБ щодо державних кордонів нашої країни і статусу півострова Крим як невід'ємної частини України", – йдеться у заяві СТБ.

Тому, телеканал припинив співпрацю з режисером монтажу проекту "Холостяк".

"СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі Холостяк. Звертаємо увагу наших глядачів, що дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!" – наголосили у медіа.

Теги: Новини України Анексія Криму Медіа ЗМІ Новини політики
Джерело: 24 Канал
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