Канал СТБ звільнив режисера монтажу проекту "Холостяк" через карту України без Криму
Телеканал СТБ звільнив режисера монтажу, через помилку якого в ефірі випуску проекту "Холостяк" вийшла карта України без окупованого півострова Крим.
Про це повідомляє прес-служба телеканалу в Facebook.
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"Телеканал СТБ завершив службове розслідування щодо неприпустимого інциденту з картою України, на якій не було півострова Крим (випуск проекту "Холостяк" від 16.03.2018)", – йдеться у повідомленні.
Як виявилося, режисер монтажу використав графічний шаблон для карти з міжнародного стоку та не звернув уваги на відсутність Криму.
"Режисер монтажу повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, коли в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції СТБ щодо державних кордонів нашої країни і статусу півострова Крим як невід'ємної частини України", – йдеться у заяві СТБ.
Тому, телеканал припинив співпрацю з режисером монтажу проекту "Холостяк".
"СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі Холостяк. Звертаємо увагу наших глядачів, що дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!" – наголосили у медіа.
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