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Канал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за карту Украины без Крыма

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Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа за карту Украины без Крыма
Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа за карту Украины без Крыма / Фото из открытых источников

Телеканал СТБ уволил режиссера монтажа, из-за ошибки которого в эфире выпуска проекта "Холостяк" вышла карта Украины без оккупированного полуострова Крым.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала в Facebook.

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"Телеканал СТБ завершил служебное расследование по недопустимому инциденту с картой Украины, на которой не было полуострова Крым (выпуск проекта "Холостяк" от 16.03.2018)", – говорится в сообщении.

Как оказалось, режиссер монтажа использовал графический шаблон для карты международного стока и не обратил внимания на отсутствие Крыма.

"Режиссер монтажа полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции СТБ по государственных границах нашей страны и статусу полуострова Крым как неотъемлемой части Украины", – говорится в заявлении СТБ.

Поэтому, телеканал прекратил сотрудничество с режиссером монтажа проекта "Холостяк".

"СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк". Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ по государственным границам Украины, потому что Крым – это Украина !" – отметили в медиа.

Теги: Новости Украины СМИ Медиа Аннексия Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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