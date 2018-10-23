Итальянцы присвоили Крым России: впечатляющее фотодоказательство
В сети опубликовали снимок карты мира, в которой Крым изображен как российская территория. Соответствующую карту напечатала итальянская компания, которая производит соответствующую продукцию с 1961 года.
Фотографию с сомнительной картой мира на своей странице в Facebook опубликовал блогер Алексей Петров.
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Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно одной картографической фирме вежливо объяснить на пальцах чей Крым,
– написал он.
Действительно, на фотографиях видно, что Крым зачислили в Россию. Полуостров изобразили зеленым цветом, как и РФ. Более того, на карте обозначено, что Крым является федеральным субъектом России.
Также на сомнительной карте итальянского производства указаны украинские города со своими старыми наименованиями. Так, Кропивницкий и Днепр обозначены как Кировоград и Днепропетровск.
Согласно данным на карте, ее напечатала компания Ortelio в 2018 году. Как указано на сайте компании, ее офис расположен в Милане, а свою работу они начали еще в 1961 году.
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17 янв 2017Google Maps манипулирует картой Крыма