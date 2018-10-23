Итальянцы присвоили Крым России: впечатляющее фотодоказательство

В сети опубликовали снимок карты мира, в которой Крым изображен как российская территория. Соответствующую карту напечатала итальянская компания, которая производит соответствующую продукцию с 1961 года.

Фотографию с сомнительной картой мира на своей странице в Facebook опубликовал блогер Алексей Петров.

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Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? Нужно одной картографической фирме вежливо объяснить на пальцах чей Крым,

– написал он.

Действительно, на фотографиях видно, что Крым зачислили в Россию. Полуостров изобразили зеленым цветом, как и РФ. Более того, на карте обозначено, что Крым является федеральным субъектом России.

Также на сомнительной карте итальянского производства указаны украинские города со своими старыми наименованиями. Так, Кропивницкий и Днепр обозначены как Кировоград и Днепропетровск.

Согласно данным на карте, ее напечатала компания Ortelio в 2018 году. Как указано на сайте компании, ее офис расположен в Милане, а свою работу они начали еще в 1961 году.