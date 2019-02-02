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      "Нам сказали замовкніть, це не ваша територія": чому Росія підриває кримські села

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      Росіяни підривають гори на сході окупованого Криму заради дороги, що веде від Керченського мосту аж до Севастополя. При цьому місцеве будівництво отримує щебінь, російські бізнесмени прибутки, а селяни – тріщини у будинках.

      Вже півроку по кілька разів на тиждень такі вибухи трясуть кримське село Холодівка, через що руйнуються будинки місцевих жителів.

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      Зокрема, кримчанин Олександр скаржиться, що його будинок почав розвалюватися, стіни – у тріщинах, а він лише рік тому зробив ремонт. "В цьому році ми зробили ремонт: підмазали та побілили стіни. Але вже почали з'явитися тріщини, стіни просто лопаються. Під шпалерами теж ж саме", – сказав він. Тепер чоловік побоюється, що одна стіна може рухнути просто на ліжечко з немовлям.

      В окупованому Криму в будинках стіни тріскають від вибухів
      В окупованому Криму в будинках стіни тріскають від вибухів

      А кримський татарин Сервер власними рукам збудував басейн, але той потріскався. Господар переконаний, що це сталося після вибухів у кар’єрі. Від цього будинку до кар'єру – близько півкілометра.

      Тут лунають страшенні вибухи. Звук такий, начебто, слони бігають,
      – відповів Сервер.

      Селяни бояться, що будинки можуть повністю розвалитися
      Селяни бояться, що будинки можуть повністю розвалитися

      Люди, що живуть поруч кілька днів на тиждень спостерігають, як гори підривають, щоб добути щебінь.

      На сказали замовкніть, це не ваша територія. Це все пов’язано з пітерськими бандитами, а з ними боротися дуже тяжко,
      – прокоментувала жителька Холодівки Валентина Олександрівна.

      Щебінь на кар’єрі видобуває фірма "Технолідер". Вона зареєстрована у Сімферополі у 2017 році зі статним капіталом менше тисячі доларів. Засновник – Дмитро Сташків – росіянин, який має бізнес в окупованому Криму та Санкт-Петербурзі. Також він є президентом союзу "Надроспоживачів Росії".

      Дмитро Сташків (праворуч)підписує контракт / Фото РиаНовости
      Дмитро Сташків (праворуч)підписує контракт / Фото РИАновости

      У 2017 році було оприлюднено, зщо Сташків підписав угоду на постачання щебеню для траси "Тавриди", сума контракту склала 8 мільярдів рублів (понад 141 мільйон доларів). Відповідно півтора десятка кримських кар’єрів мали забезпечити трасу щебенем.

      У місцевому Міністерстві екології та природних ресурсів заявляють, що у Холодівці кар’єр працює законно.

      Там не може нічого руйнуватися, то далеко від села – близько 3-4 кілометрів,
      – додав заступник міністра екології в окупованому Криму Олексій Яценко.

      Але насправді відстань у три-чотири рази менша. Керівництво кар’єру обіцяє компенсувати незручності та зробити у селі освітлення та дорогу. Проте вони навіть дрова збирати заборонили. "Мій син отримав 167 тисяч рублів штрафу та 3 роки в’язниці умовно через те, що приніс пару дров додому, тому що нічим було топити хату", – зізнається жителька Холодівки Валентина Олександрівна.

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      Про те, що кар'єр рйнує будинки, селяни написали листи у Мінекології та до президента РФ Володимира Путіна. Але поки відовіді немає – вибухи тривають.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Будівництво Вибух Анексія Криму Бізнес
      Джерело: 24 канал
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