Окупованому Криму загрожує нова екологічна катастрофа

В окупованому Росією Криму поблизу Керчі назріває нова загроза екологічної катастрофи через діяльність Комиш-Бурунського залізорудного комбінату.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

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Погіршення екології на півострові почалося через розбирання сховища відходів металургійного виробництва, які накопичились в результаті роботи Комиш-Бурунського залізорудного комбінату за час видобутку сипучих будматеріалів. Сховище розбирають комерційні будівельні підприємства, які контролює Росія.

Сховище було створене на місці кримських озер і зараз являє собою гідротехнічні споруди, в яких містяться токсичні речовини. Загалом вміст небезпечних речовин у ньому перевищує допустиму норму у 30-150 разів.

Зараз накопичені запаси сипучих відходів використовують як добавки при виготовленні цементу і будівельного піску

Ситуація може привести до спалаху масових захворювань населення, а також загрожує флорі та фауні на сотні кілометрів від сховищ, шляхом поширення токсичних речовин морською водою вздовж узбережжя Чорного моря,

– наголосив Тимчук.

Що відомо про Комиш-Бурунський залізорудний комбінат? Наразі це закрите підприємство з видобутку, збагачення та агломерації руд заліза (у тому числі з домішками миш'яку, фосфору тощо.) в районі Керчі. Раніше виробляв офлюсований агломерат залізних руд і флюсовий вапняк. Включає 3 залізорудних і 1 вапняковий кар'єри, дробильно-збагачувальну і агломераційного фабрики, інші об'єкти.

Після того, як Крим анексувала Росія, на півострові почались проблеми з екологією. Так, у Криму пересохла одна з найбільших річок – Біюк-Карасу. Через це більша частина півострова знищена засухою, а господарствам бракує прісної води.

Наприкінці серпня 2018 року на півострові сталося нове лихе. В окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, надзвичайний стан скасували, а завод відновив свою роботу.