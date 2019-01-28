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      Окупованому Криму загрожує нова екологічна катастрофа

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      У Криму назріває нова екологічна катастрофа
      У Криму назріває нова екологічна катастрофа / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Росією Криму поблизу Керчі назріває нова загроза екологічної катастрофи через діяльність Комиш-Бурунського залізорудного комбінату.

      Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Дмитро Тимчук.

      Читайте також: В окупованому Криму завод викидає відходи просто у море: у мережі з'явились обурливі фото

      Погіршення екології на півострові почалося через розбирання сховища відходів металургійного виробництва, які накопичились в результаті роботи Комиш-Бурунського залізорудного комбінату за час видобутку сипучих будматеріалів. Сховище розбирають комерційні будівельні підприємства, які контролює Росія. 

      Сховище було створене на місці кримських озер і зараз являє собою гідротехнічні споруди, в яких містяться токсичні речовини. Загалом вміст небезпечних речовин у ньому перевищує допустиму норму у 30-150 разів.

      Зараз накопичені запаси сипучих відходів використовують як добавки при виготовленні цементу і будівельного піску

      Ситуація може привести до спалаху масових захворювань населення, а також загрожує флорі та фауні на сотні кілометрів від сховищ, шляхом поширення токсичних речовин морською водою вздовж узбережжя Чорного моря,
      – наголосив Тимчук.

      Що відомо про Комиш-Бурунський залізорудний комбінат? Наразі це закрите підприємство з видобутку, збагачення та агломерації руд заліза (у тому числі з домішками миш'яку, фосфору тощо.) в районі Керчі. Раніше виробляв офлюсований агломерат залізних руд і флюсовий вапняк. Включає 3 залізорудних і 1 вапняковий кар'єри, дробильно-збагачувальну і агломераційного фабрики, інші об'єкти.

      Після того, як Крим анексувала Росія, на півострові почались проблеми з екологією. Так, у Криму пересохла одна з найбільших річок – Біюк-Карасу. Через це більша частина півострова знищена засухою, а господарствам бракує прісної води.

      Наприкінці серпня 2018 року на півострові сталося нове лихе. В окупованому Армянську речі у помешканнях людей за ніч вкрилися іржею та липким нальотом такого ж кольору. Згодом стало відомо, що це трапилось внаслідок викиду небезпечних речовин із відстійника заводу "Кримський титан". Жителі Армянська скаржились на проблеми зі здоров’ям, а на вулицях міста знаходили мертвих тварин. Дітей евакуювали з міста, роботу заводу зупинили, а також ввели надзвичайний стан. Проте вже через кілька тижнів у школах відновили навчання, дітей повернули до міста, надзвичайний стан скасували, а завод відновив свою роботу.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Екологія
      Джерело: 24 Канал
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