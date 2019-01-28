Оккупированному Крыму грозит новая экологическая катастрофа

В оккупированном Россией Крыму близ Керчи назревает новая угроза экологической катастрофы из-за деятельности Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

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Ухудшение экологии на полуострове началось из-за разборки хранилища отходов металлургического производства, которые накопились в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината за время добычи сыпучих стройматериалов. Хранилище разбирают коммерческие строительные предприятия, которые контролирует Россия.

Хранилище было создано на месте крымских озер и сейчас представляет собой гидротехнические сооружения, в которых содержатся токсичные вещества. В целом содержание опасных веществ в нем превышает допустимую норму в 30-150 раз.

Сейчас накопленные запасы сыпучих отходов используют как добавки при изготовлении цемента и строительного песка

Ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсичных веществ морской водой вдоль побережья Черного моря,

– отметил Тымчук.

Что известно про Камыш-Бурунский железорудный комбинат? Сейчас это закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в том числе с примесями мышьяка, фосфора и тому подобного) в районе Керчи. Раньше производил офлюсованный агломерат железных руд и флюсовый известняк. Включает 3 железорудных и 1 известняковый карьеры, дробильно-обогатительную и агломерационную фабрики, другие объекты.

После того, как Крым аннексировала Россия, на полуострове начались проблемы с экологией. Так, в Крыму пересохла одна из крупнейших рек – Биюк-Карасу. Из-за этого большая часть полуострова уничтожена засухой, а хозяйствам не хватает пресной воды.

В конце августа 2018 года на полуострове произошла новая беда. В оккупированном Армянске вещи в квартирах людей за ночь покрылись ржавчиной и липким налетом такого же цвета. Позже стало известно, что это произошло вследствие выброса опасных веществ из отстойника завода "Крымский титан". Жители Армянска жаловались на проблемы со здоровьем, а на улицах города находили мертвых животных. Детей эвакуировали из города, работу завода остановили, а также ввели чрезвычайное положение. Однако уже через несколько недель в школах возобновили обучение, детей вернули в города, чрезвычайное положение отменили, а завод возобновил свою работу.