В оккупированном Крыму завод выбрасывает отходы прямо в море: в сети появились фото
Винзавод в селе Угловое, что в оккупированном Крыму, сбрасывает неочищенные отходы производства прямо в море. Пользователи выкладывают в соцсети фото загрязненной воды.
Соответствующие фотографии и заметки опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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На опубликованных фото можно увидеть грязную, темную воду, которая стекает в море. Как утверждает автор статьи, запах у стоков завода тоже неприятный.
Можно пить прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы абсолютно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!
– говорится в сообщении.
"В гавани так и пахнет. Хотели – причалили", – пишут в комментариях пользователи соцсети.
К слову, "возвращением в гавань" часто называли оккупацию Крыма пропагандисты в России, среди них – президент России Владимир Путин.
К слову, в Армянске на территории оккупированного Крыма, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан", экологическое бедствие не прекратилось даже после остановки работы предприятия. Так, предметы в Армянске снова покрылись липким веществом ржавого цвета.