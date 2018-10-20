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      В оккупированном Крыму завод выбрасывает отходы прямо в море: в сети появились фото

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      В сети появились возмутительные фото загрязненного моря в оккупированном Крыму
      В сети появились возмутительные фото загрязненного моря в оккупированном Крыму / Фото: Twitter RoksolanaToday&Крым

      Винзавод в селе Угловое, что в оккупированном Крыму, сбрасывает неочищенные отходы производства прямо в море. Пользователи выкладывают в соцсети фото загрязненной воды.

      Соответствующие фотографии и заметки опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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      На опубликованных фото можно увидеть грязную, темную воду, которая стекает в море. Как утверждает автор статьи, запах у стоков завода тоже неприятный.

      Можно пить прямо с берега! Винзавод в Угловом сбрасывает свои отходы абсолютно без каких-либо очистных сооружений прямо в море. Вода темно-фиолетовая вдоль всей прибрежной полосы и запах непередаваемый!
      – говорится в сообщении.

      "В гавани так и пахнет. Хотели – причалили", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

      К слову, "возвращением в гавань" часто называли оккупацию Крыма пропагандисты в России, среди них – президент России Владимир Путин.

      К слову, в Армянске на территории оккупированного Крыма, где в конце августа произошел выброс химических веществ на заводе "Крымский титан", экологическое бедствие не прекратилось даже после остановки работы предприятия. Так, предметы в Армянске снова покрылись липким веществом ржавого цвета.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Экология
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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