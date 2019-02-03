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      В Москве решили три дня отмечать годовщину аннексии Крыма

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      В Москве аннексию Крыма будут отмечать три дня
      В Москве аннексию Крыма будут отмечать три дня / Фото из открытых источников

      В Москве пятую годовщину аннексии украинского Крыма решили отметить трехдневным фестивалем под названием"Крымская весна". Программу мероприятий подготовили также на оккупированном полуострове.

      Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

      Читайте также: Не оккупированная, а спорная территория: известное британское издание дало определение Крыму

      Так называемый фестиваль продлится с 16 по 18 марта.Информации о других подробностях, а также расписания и места проведения мероприятий пока нет.

      Издание "Крым.Реалии" отмечает, что пророссийские власти Крыма также обнародовали план "мероприятий", приуроченных к празднованию 5-летия аннексии полуострова Россией.

      На оккупированном полуострове планируют изготовить сувенирную монету, провести песенные и художественные конкурсы, а также в течение двух месяцев снять фильм о "референдуме" 2014 года.

      После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на территории оккупированного полуострова военные учения. Оккупанты не перестают свозить на оккупированный полуостров оружие и проводить там военные учения – следующие запланированы на первую половину 2019. К ним присоединятся десантники, которые принимали участие в военных действиях в Украине.

      россия стягивает вооружение в оккупированный крым:
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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