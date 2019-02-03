В Москве решили три дня отмечать годовщину аннексии Крыма

В Москве пятую годовщину аннексии украинского Крыма решили отметить трехдневным фестивалем под названием"Крымская весна". Программу мероприятий подготовили также на оккупированном полуострове.

Об этом сообщили на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

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Так называемый фестиваль продлится с 16 по 18 марта.Информации о других подробностях, а также расписания и места проведения мероприятий пока нет.

Издание "Крым.Реалии" отмечает, что пророссийские власти Крыма также обнародовали план "мероприятий", приуроченных к празднованию 5-летия аннексии полуострова Россией.

На оккупированном полуострове планируют изготовить сувенирную монету, провести песенные и художественные конкурсы, а также в течение двух месяцев снять фильм о "референдуме" 2014 года.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит на территории оккупированного полуострова военные учения. Оккупанты не перестают свозить на оккупированный полуостров оружие и проводить там военные учения – следующие запланированы на первую половину 2019. К ним присоединятся десантники, которые принимали участие в военных действиях в Украине.