Знову брязкатимуть зброєю: окупанти заявили про тактичні військові навчання в окупованому Криму

У першій половині 2019 року російські окупанти збираються провести в анексованому Криму чергові військові навчання. У них візьмуть участь десантники, які брали участь у військових діях в Україні.

Так, на півострові брязкатимуть зброєю російські десантники, чия дивізія дислокується у Новоросійську. Відомо, що підрозділи цієї дивізії у 2014 році брали активну участь у військових операціях в ході збройної агресії Росії проти України, а також – у Російсько-грузинській війні 2008 року.

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Протягом року дивізія проведе близько 50 різних навчань, перше і найбільше – полкове тактичне навчання на території республіки Крим,

– повідомив російський командувач ВДВ Андрій Сердюков росЗМІ.

Точної дати військовий не назвав, проте відомо, що навчання заплановані у першому півріччі 2019-го.

Окрім цього, окупанти збираються провести антитерористичні навчання у Севастополі. Для цього частину міста на півдня перекриють, інформують "Крим.Реалії".

Зазначимо, що після анексії Криму у 2014 році Росія регулярно проводить на території окупованого півострова військові навчання. Приміром, 24 січня росіяни проводили масові навчання в акваторії Чорного моря. У них були залучені дві тисячі осіб, а також – ракетні кораблі, вертольоти морської авіації, підводні човни тощо.

Також все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму. У Міноборони вважають, що наразі в Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців.