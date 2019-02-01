19:39
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Знову брязкатимуть зброєю: окупанти заявили про тактичні військові навчання в окупованому Криму

      21 Читать новость на русском
      Окупанти збираються провести великі військові навчання в анексованому Криму
      Окупанти збираються провести великі військові навчання в анексованому Криму / Ілюстративне фото

      У першій половині 2019 року російські окупанти збираються провести в анексованому Криму чергові військові навчання. У них візьмуть участь десантники, які брали участь у військових діях в Україні.

      Так, на півострові брязкатимуть зброєю російські десантники, чия дивізія дислокується у Новоросійську. Відомо, що підрозділи цієї дивізії у 2014 році брали активну участь у військових операціях в ході збройної агресії Росії проти України, а також – у Російсько-грузинській війні 2008 року.

      Читайте також: Росія вербує кримчан до ПВК "Вагнера" через військкомати

      Протягом року дивізія проведе близько 50 різних навчань, перше і найбільше – полкове тактичне навчання на території республіки Крим,
      – повідомив російський командувач ВДВ Андрій Сердюков росЗМІ.

      Точної дати військовий не назвав, проте відомо, що навчання заплановані у першому півріччі 2019-го.

      Окрім цього, окупанти збираються провести антитерористичні навчання у Севастополі. Для цього частину міста на півдня перекриють, інформують "Крим.Реалії".

      Зазначимо, що після анексії Криму у 2014 році Росія регулярно проводить на території окупованого півострова військові навчання. Приміром, 24 січня росіяни проводили масові навчання в акваторії Чорного моря. У них були залучені дві тисячі осіб, а також – ракетні кораблі, вертольоти морської авіації, підводні човни тощо.

      Також все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму. У Міноборони вважають, що наразі в Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців

      Росія стягує військове озброєння до окупованого Криму: 
      Теги: Новини Росії Новини політики Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 236
      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      сьогодні , 18:00 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      Олександр Бевза 550
      Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      сьогодні , 17:30 Звільнення Аласанії: що потрібно знати про скандал на Суспільному
      Євгенія Мазур 811
      Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      сьогодні , 17:00 Хто такий Зураб Аласанія та чому його звільнили
      Артем Овдієнко 515
      Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      сьогодні , 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      Марія Ягодка 222
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук