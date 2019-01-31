Росія вербує кримчан до ПВК "Вагнера" через військкомати

У Службі безпеки України розповіли, як російська окупаційна влада вербує громадян України в Криму до так званої приватної військової компанії "Вагнера" через місцеві військові комісаріати. А це є порушенням не лише Женевської конвенції, а й законодавства самої Росії.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

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Призов жителів окупованого Криму до армії – це військовий злочин. Примушування до військової служби жителів півострова державою-окупантом є порушенням міжнародного гуманітарного права. Зокрема, такі зобов’язання та заборони визначені у Женевській конвенції (IV).

Однак окупаційні адміністрації півострова це не зупиняє – вони продовжують призивати кримчан не лише до лав своєї армії, але і вербувати, паралельно, до вступу у лави так званої приватної військової компанії "Вагнера". Що, до речі, порушує навіть російське законодавство – використання найманців заборонено статтею 359 Кримінального кодексу РФ.

Ми знаємо, що через російські військові комісаріати йде вербування "вагнерівців". Саме в суданському відрядженні зафіксовано багато людей, які продовжують жити в Криму, з числа колишніх наших громадян,

– наголосив Гуськов.

За його словами, найбільша кількість кримчан зафіксована саме в африканських відрядженнях ПВК, при цьому кількість бойовиків, уродженців Донецької і Луганської областей, істотно знизилася в порівнянні з їхнім відсотком у Сирії. "Жителі цих районів зараз просто не можуть отримати паспорти, щоб виїхати в інші країни", – пояснив керівник апарату глави СБУ.

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У яких операціях брали участь найманці з "Вагнера":

Найманці приватної військової компанії "Вагнера", серед яких і жителі окупованого Криму, брали участь у придушенні демократичних протестів у Судані на початку 2019 року.

на початку 2019 року. Бойовики ПВК "Вагнера" причетні до хімічної атаки у британському Солсбері .

. Вони також охоронятимуть венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро від протестувальників.

Що таке ПВК "Вагнера"?Це – російська військова структура, яка комплектується найманцями. У ЗМІ також називають її "приватною військовою компанією". Голова – російський підполковник запасу, співробітник Головного управління Генерального штабу Росії Дмитро Уткін.



За даними ЗМІ, ідея створити ПВК "Вагнера" прийшла керівництву Генштабу Збройних сил Росії в 2010 році, а реалізацію проекту вирішили доручити бізнесменові Євгену Пригожину. У 2013 році туди почали набирати найманців. За даними журналістів, всього в рядах ПВК з 2014 року могли "служити" 7-10 тисяч найманців. Під час участі у бойових діях на Донбасі, бойовики цієї структури скоїли чимало особливо тяжких злочинів проти громадян України.