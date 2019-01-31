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      Россия вербует крымчан в ЧВК "Вагнера" через военкоматы

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      В СБУ рассказали об очередном военном преступлении России
      В СБУ рассказали об очередном военном преступлении России / Getty Images

      В Службе безопасности Украины рассказали, как российская оккупационная власть вербует граждан Украины в Крыму в так называемую "частную военную компанию Вагнера" через местные военные комиссариаты. А это является нарушением не только Женевской конвенции, но и законодательства самой России.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

      Читайте также: Пьянки и изнасилования: наемники из ЧВК "Вагнера" стали настоящим бедствием для жителей Донбасса

      Призыв жителей оккупированного Крыма в армию – это военное преступление. Принуждение к военной службе жителей полуострова государством-оккупантом является нарушением международного гуманитарного права. В частности, такие обязательства и запреты определены в Женевской конвенции (IV).

      Однако оккупационные администрации полуострова это не останавливает – они продолжают призывать крымчан не только в ряды своей армии, но и вербовать параллельно к вступлению в ряды так называемой "частной военной компании Вагнера". Что, кстати, нарушает даже российское законодательство – использование наемников запрещено статьей 359 Уголовного кодекса РФ.

      Мы знаем, что через российские военные комиссариаты идет вербовка "вагнеровцев". Именно в суданской командировке зафиксировано много людей, которые продолжают жить в Крыму, из числа бывших наших граждан,
      – подчеркнул Гуськов.

      По его словам, наибольшее количество крымчан зафиксировано именно в африканских командировках ЧВК, при этом количество боевиков, уроженцев Донецкой и Луганской областей, существенно снизилось по сравнению с их процентом в Сирии. "Жители этих районов сейчас просто не могут получить паспорта, чтобы выехать в другие страны", – пояснил руководитель аппарата главы СБУ.

      Читайте больше в интервью: Глава аппарата главы СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России

      В каких операциях принимали участие наемники из "Вагнера":

      Что такое ЧВК "Вагнера"? Это – российская военная структура, которая комплектуется наемниками. В СМИ также называют ее "частной военной компанией". Председатель – российский подполковник запаса, сотрудник Главного управления Генерального штаба России Дмитрий Уткин.

      По данным СМИ, идея создать ЧВК "Вагнера" пришла руководству Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. В 2013 году туда начали набирать наемников. По данным журналистов, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7–10 тысяч наемников. Во время участия в боевых действиях на Донбассе боевики этой структуры совершили немало особо тяжких преступлений против граждан Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе СБУ Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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