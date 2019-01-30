Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России

О том, как Россия вербует граждан Украины в подразделение, которое называют "личной армией Путина", для выполнения грязных задач по всему миру – 24 каналу рассказал глава аппарата СБУ.

С начала 2019 года информация об участии наемников российской частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Вагнера") в боевых действиях разных стран мира говорили особенно часто – их фиксировали и при протестах в Судане, и в Венесуэле, и в Центральноафриканской республике. В их числе были зафиксированы также наемники, которые не просто принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году, но и стали их инициаторами.

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О преступлениях, совершенных российским наемниками по всему миру, об участии военной разведке России в судьбе ЧВК "Вагнера" и о том, как туда вербуют граждан Украины, 24 каналу рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Что такое ЧВК "Вагнера"? Это – российская военная структура, которая комплектуется наемниками. В СМИ также называют ее "частной военной компанией". Глава – российский подполковник запаса, сотрудник Главного управления Генерального штаба России Дмитрий Уткин.



По данным СМИ, идея создать ЧВК "Вагнера" пришла руководству Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. В 2013 году туда начали набирать наемников. По данным журналистов, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7-10 тысяч наемников.

Почему ЧВК "Вагнера" до сих пор интересует СБУ?

Это то подразделение, на совести которого очень много преступлений, совершенных на территории Украины. Создавалось оно для совершения преступлений на территории Украины. Именно "вагнеровцы" были теми, кто начинал кровавую составляющую боевых действий в Луганской области – захват власти в области, захват Луганского аэропорта. Они помогали российским кадровым военным штурмовать Дебальцево. Естественно, мы обязаны всех тех, кто причастен к таким преступлениям, документировать и стараться привлечь к уголовной ответственности.

Отслеживая этих людей, мы видим, что они все время выплывают в разных точках. Помимо преступлений в Украине, на их руках кровь и других людей. Это убийство мирных граждан в Судане, убийство российских журналистов в ЦАР, другие преступления.

Кроме того, мы стараемся как можно больше информировать общественность, что властями России создано такое спецподразделение в рамках военной разведки, которое занимается тайными убийствами. Общими усилиями мы должны эту вакханалию остановить.

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Если я правильно понимаю, СБУ связывает ЧВК "Вагнера" с Главным разведывательным управлением России…

У нас есть соответствующие документы, которые свидетельствуют о том, что это – специальное подразделение. Более того, реакция России на ключевые брифинги, которые проводились по теме ЧВК, начиная с октября 2017 года, это косвенно подтверждает.

Например, когда глава СБУ Василий Грицак сообщил о наличии сербских наемников – на следующий день в РФ был подписан указ, который легализовал участие в военной службе иностранных граждан. Мы сообщили, что имеем персональные данные сотни наемников ЧВК – на следующий день был подписан указ о том, что запрещается журналистам российских СМИ раскрывать информацию о людях, которые являются внештатными сотрудниками ГРУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Вы связываете ЧВК с российской разведкой, на основании того, что документы этим наемникам выдало то же подразделение, которое оформляло документы для так называемых "Петрова" и "Боширова", которые организовали отравление Скрипалей в Солсбери…

Я бы даже ушел сейчас от документов. Это – просто дополнительный штрих. Речь идет о том, что мы этих людей специально не ищем в Судане. Они сами там вылазят. У нас задокументировано участие около 2000 боевиков-"вагнеровцев" в войне на Донбассе. Мы работаем с этим массивом информации.

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Потом мы получаем информацию о том, что структура Пригожина заключает договор с летным отрядом Минобороны РФ на оказание услуг по пассажирским перевозкам.



Данные, обнародованные СБУ, о перевозке наемников "Вагнера"

Выполняются рейсы – и мы получаем списки пассажиров. Пропуская их через базу данных, мы видим, что это – те же люди, которые принимали участие боевых действиях в Украине.

Например, где?

Некоторые из них в мае 2014 года начинали у нас в Луганском аэропорту первый штурм. Сотни этих людей участвовали в боевых действиях под Санжаровкой. Сотни людей засветились в боевых действиях на Дебальцево.

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Мы также видим, что все эти люди являются сотрудниками одной и той же структуры, которая известна нам как ЧВК "Вагнера".

На самом деле, ЧВК "Вагнера" не существует с позиции частной военной кампании. Это – подразделение военной разведки. Паспорта – это просто свидетельство зашоренности формализма в работе, которое является иллюстрацией.

На самом деле это вызывает смех. Мы в нашей презентации сделали два слайда, там опубликовано порядка 20 фамилий. На самом деле, таких фамилий более 400.



Данные, обнародованные СБУ, о выдаче документов наманцям с ЧВК "Вагнера"



Данные, обнародованные СБУ, о выдаче документов наманцям с ЧВК "Вагнера"

Видно, что совпадает орган, который выдал эти заграничные паспорта, совпадает серия паспортов, все это совпадает с данными паспортов, которые выдали "солсберийским" отравителям "Боширову" и "Петрову". СБУ имеет множество документальных свидетельств того, что ЧВК "Вагнера" – это структура военной российской разведки. Есть их докладные записки о деятельности в Украине, об их деятельности в Сирии, которые отправлялись на имя руководства главного штаба ВС России.

С ними можно ознакомиться?

Фактически информацию, которая в них есть, мы озвучивали. Всю полученную информацию мы потом скрупулезно перепроверяем, особенно в том, что касается участия этих формирований в Луганске и под Дебальцево. Это и большой массив информации по зачистке разных "бэтменов" (ликвидация пророссийского боевика с позывным "Бэтмен", который провозгласил себя "министром обороны так называемой "ЛНР" и был расстрелян своими же "соратниками", – "24"), "косогоров" (лидер одной из казачьих банд в оккупированных районах Луганской области с позывным "Косогор", который был арестован боевиками "ЛНР", – "24") и всякой другой нечисти российской, которая уже была не нужна. Они выполнили свою задачу и начинали мешать, например, тому же Плотникову (так называемый "министр обороны" "ЛНР", у которого возник конфликт с екс-"главой" боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким, – "24").

В ЧВК "Вагнера" много тех, кто в свое время служил в подчинении того же "Бэтмена", составляя так называемую "группу быстрого реагирования "Бэтмен". Командуют сейчас этими бывшими "бэтменовцами" те же люди, которые убивали самого "Бэтмена". Цинизм – в абсолютной продажности этих наемников. Все эти разговоры, о том, что "мы не забудем, не простим", – это пустое. Там все покупается, а память о том, что их командира зачистили те, кто сегодня ими командует, легко продается.

То есть, одна из главных характеристик боевиков ЧВК "Вагнера" – это продажность?

Обращу внимание на озвученный главой СБУ материал, относительно участия семей в ЧВК. Там более ста семей уже участвуют. Отец, сын, дядя и племянник организовывают семейный кровавый подряд по зарабатыванию денег в этой структуре.



Семейные связи наемников ЧВК "Вагнера"

В ЧВК много выходцев из Калмыкии, Якутии и других отдаленных регионов. Наши аналитики, которые занимаются мониторингом соцсетей, говорят, что русским языком эти люди не владеют, буквально писать на нем нормально не умеют, их сообщения читать невозможно. О каком "русском мире" или "русской весне" мы говорим? Убийство граждан Украины, Сирии, Судана, ЦАР, Ливии и других стран для них – как охота на белку или на зайца в тундре.

Если люди семьями нанимаются в ряды ЧВК "Вагнера", то получается, что речь идет о нормальных доходах, которые им приносит такая деятельность?

Честно говоря, мне претит слово "доходы"¸ потому что это – деньги на крови. Это убийство, как вид заработка, потому что люди больше ничего не умеют.

Обратимся к истории вопроса. Где-то год тому назад мы озвучили десятки имен, которых, на самом деле – сотни. По данным официальных реестров Российской Федерации, эти люди раннее были судимы за убийства, изнасилования, грабежи, среди них есть наркоманы. Сами "вагнеровцы" говорят об этом, рассказывая про порядки в так называемой "Первой штурмовой роте". Говорить о том, что этими людьми движут высокие чувства патриотизма, не приходится. Они просто продают умение убивать.

Есть еще один момент, возможно, отвлеченный, но важный. Недавно прочитал интервью с внучкой бывшего югославского руководителя Тито. Она оценивает, что происходило в Боснии и Герцеговине в начале 1990-х, когда там началась гражданская война. Так вот, по ее словам, в том, что эта война возникла и приняла такие зверские формы, во многом – вина "псов войны из России". Одним из таких псов был Гиркин (Игорь Стрелков (Гиркин) – сотрудник органов ФСБ России, один из лидеров боевикоев "ДНР", один из идеологов создания так называемой "Новороссии", – "24").

Сколько получают боевики "Вагнера" – известно?

Мы встречаем разные цифры. У них есть отдельная градация по званиям и по тому, где они находятся – в базовом лагере, дежурят на блокпостах или участвуют в боевых действиях. В Сирии, например, в 2016 году, по нашим данным, получали от 60 до 430 тысяч рублей (примерно от 100 до 300 тысяч гривен, – "24").

Когда ЧВК "Вагнера" организовывали боевые действия в Луганской области, они уже были внештатной единицей ГРУ?

Да. В 2014 году Донецкая область была фактически отдана ФСБ. Гиркин, когда заходил в Славянск, его финансировала, экипировала, вооружала и обеспечивала ему проход именно ФСБ России. Луганская область была отдана конкурентам ФСБ – ГРУ. Это соперничество – между военной разведкой и ФСБ – было организовано практически по Макиавелли. С одной стороны, каждый пытается выполнить свою работу лучше другого, при этом каждый "стучит" в Кремль о реальных или мифических нарушениях своих конкурентов. Таким образом, паук в самом верху легко управляет своей паутиной, за счет атмосферы стяжательства и взаимной ненависти добиваясь достижения своих преступных целей.

Также глава СБУ озвучивал информацию о предателях из ВМС Украины, которые были зафиксированы в Судане. Они также вступили в ряды ЧВК "Вагнера"?

Давайте сразу уточним, чтобы не путаться. Когда мы говорим о предателях Украины, речь идет, во-первых, речь идет о предателях, ранее проживавших на территории Донецкой и Луганской областей, которых мы раньше много видели в Сирии. Если говорить об их африканской командировке, то мы видим, что количество боевиков, уроженцев Донецкой и Луганской областей, существенно снизилось по сравнению с их процентом в Сирии. Жители этих районов сейчас просто не могут получить паспорта, чтобы выехать в другие страны. Также мы видим дополнительные наборы из крымчан. Мы знаем, что через российские военные комиссариаты идет вербовка "вагнеровцев". Именно в суданской командировке зафиксировано много людей, которые продолжают жить в Крыму, из числа бывших наших граждан.



Данные, обнародованы СБУ, о деятельности наемников ЧВК "Вагнера"

Что касается информации об офицерах ВМФ – они не являются сотрудниками ЧВК "Вагнера". Мы просто говорим, что кроме "вагнеровцев" в Судане зафиксировано военное российское присутствие. В частности, речь идет о постройке пунктов военно-технического обеспечения ВМФ России, к которой привлечены бывшие военнослужащие ВМС Украины, которые предали нашу страну и сегодня служат в Черноморском флоте.



Данные, обнародованы СБУ, о деятельности наемников ЧВК "Вагнера"

Наши данные по этой теме достаточно насыщенны и мы постоянно будем про них информировать. На Западе должны четко понять, что Россия ведет тайные операции, по типу Солсбери, но используя не химическое оружие, а артиллерию, ракетные системы, танки и "грады" на территории разных стран. И нам надо это всем вместе остановить.

Присутствие этих наемников на территории Украины сейчас фиксируется?

Фиксируется присутствие наемников из числа местных жителей. Они отбывают свой контракт, возвращаются в оккупированные районы Украины и, честно говоря, пропивают там свои деньги. В конце прошлого года мы получили информацию, что в Луганской области в районе Красного Луча, вернувшиеся из сирийской командировки сорок человек наемников стали настоящим бедствием для местных жителей и местных псевдоправоохранительных органов республики, потому что это были постоянные попойки, грабежи и изнасилования. Такое присутствие мы фиксируем.

Те наемники, которых не убили в местных разборках, дожидаются, пока начинают "сосать лапу", подают документы на очередную ротацию и опять уезжают. Участие в таких суданских или сирийских командировках для них однозначно намного более выгодно, чем участие в боевых действиях на Донбассе.

Что Вам известно про участие ЧВК Вагнера в событиях в Венесуэле?

Дайте остаться нам немножко загадочными. Давайте мы не будем выдавать все свои тайны нашим визави "за поребриком". Мы найдем лучшее время и лучшие обстоятельства, чтобы сообщить известную нам информацию.

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