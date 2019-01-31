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      Пиятики та зґвалтування: найманці з ПВК "Вагнера" стали справжнім лихом для жителів Донбасу

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      Бойовики на Донбасі
      Бойовики на Донбасі / Getty Images

      Служба безпеки України фіксує присутність найманих бойовиків з так званої приватної військової компанії Вагнера на окупованих територіях Донбасу.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

      Читайте також: З Донбасу до Венесуели: на підмогу Мадуро приїхали найманці "Вагнера"

      При цьому, за його словами, участь у бойових діях проти України вони зараз майже не беруть, оскільки закордонні "відрядження" на війни у Сирії чи Судан для них однозначно набагато вигідніші, ніж участь у бойових діях на Донбасі.

      Втім, за словами Гуськова, найманці ПВК все ще продовжують скоювати численні злочини проти громадян України, які лишаються на окупованих територіях. При цьому самі найманці – також є місцевими жителями.

      Фіксується присутність найманців з числа місцевих жителів. Вони відбувають свій контракт, повертаються в окуповані райони України і, чесно кажучи, пропивають там свої гроші. В кінці минулого року ми отримали інформацію, що в Луганській області в районі Красного Луча, сорок чоловік найманців, які повернулися з сирійського відрядження, стали справжнім лихом для місцевих жителів і місцевих псевдоправоохоронних органів республіки, тому що це були постійні пиятики, грабежі та зґвалтування,
      – сказав Гуськов.

      Разом з тим, за його словами, ті найманці, "яких не вбили в місцевих розборах", опинившись у стані абсолютного безгрошів’я, "починають смоктати лапу, подають документи на чергову ротацію і знову їдуть".

      Більше читайте в інтерв’ю: Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії

      Де ще нещодавно помітили найманців з "Вагнера":

      Що таке ПВК "Вагнера"? Це – російська військова структура, яка комплектується найманцями. У ЗМІ також називають її "приватною військовою компанією". Голова – російський підполковник запасу, співробітник Головного управління Генерального штабу Росії Дмитро Уткін.

      За даними ЗМІ, ідея створити ПВК "Вагнера" прийшла керівництву Генштабу Збройних сил Росії в 2010 році, а реалізацію проекту вирішили доручити бізнесменові Євгену Пригожину. У 2013 році туди почали набирати найманців. За даними журналістів, всього в рядах ПВК з 2014 року могли "служити" 7-10 тисяч найманців. Під час участі у бойових діях на Донбасі, бойовики цієї структури скоїли чимало особливо тяжких злочинів проти громадян України. 

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія СБУ Війна на Донбасі Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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