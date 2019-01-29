Росія набирає до "ПВК Вагнера" мешканців окупованого Криму: куди і для чого їх відправляють

Найманці приватної військової компанії Вагнера, серед яких і жителі окупованого Криму, брали участь у придушенні демократичних протестів у Судані на початку 2019 року. Також бойовики "ПВК Вагнера" причетні до хімічної атаки у британському Солсбері.

Матеріали, які оприлюднила СБУ, свідчать, що до складу африканських ротацій "ПВК Вагнера" входили громадяни Білорусі, Молдови та мешканці окупованих Росією територій.

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У списках ПВК "Вагнера" є також мешканці окупованого Криму. Як винагороду за допомогу Росії у воєнних діях у Судані вони отримали російське громадянство.

Серія та номери закордонних паспортів найманців "ПВК Вагнера", а також місце їх оформлення ще раз підтверджують – це таємний загін позаштатних вбивць РФ,

– зазначили в СБУ.

Росія як завжди не збирається визнавати, що її найманці захищають авторитарні режими у різних кутках світу.



Мешканці окупованого Криму є найманцями "ПВК Вагнера"



Іноземці, які входять до складу "ПВК Вагнера"

До того ж, російські спецслужби поповнювали ПВК "Вагнера" шляхом вербування близьких родичів російських найманців. Документи свідчать, що для 112 осіб "російський бізнес на крові" став родинною справою.



Представники сімейного "бізнесу на крові"

У матеріалах СБУ зазначено, що у агресії проти України брали участь більшість найманців з Африки.

Показово, що понад 90% африканського контингенту найманців у 2014-2015 роках брали участь у військовій агресії проти України, зокрема – штурмах Луганського аеропорту та міста Дебальцеве, а згодом були спрямовані до ЦАР,

– повідомляє СБУ.

Колишні офіцери-зрадники ВМС України, які навесні 2014 року перейшли воювати на сторону Росії, беруть участь у створенні у Судані "пункту військово-технічного забезпечення ВМФ РФ" та проходять військову службу у складі Чорноморського флоту ВМФ РФ.



Найманці "ПВК Вагнера", які вбивали в Україні і беруть участь у воєнних діях у Судані

Що таке ПВК "Вагнера"?

Приватна військова компанія Вагнера чи група Вагнера – це неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу.



За даними джерел німецької газети Bild у Бундесвері, загальна кількість російських найманців досягає 2500 осіб.



Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном.



Використання найманців заборонено статтею 359 Кримінального кодексу РФ, однак у Держдумі та в МЗС Росії висловлюють пропозиції узаконити в Росії приватні військові компанії.