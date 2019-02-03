В оккупированном Севастополе военные России учат детей обращаться с оружием

В оккупированном Россией Севастополе на базе городского Дома офицеров пророссийская власть создала так называемый "дом юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием.

Решение о создании центра принадлежит министерству обороны России, пишут "Крым.Реалии".

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Так, школьников Севастополя хотят учить "основам общевойсковой подготовки".

Юные патриоты принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке,

– заявляют в российском ведомстве.

Кроме того, во время занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в защитный костюм и противогаз. Также российские военные намерены научить армейцев, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

Кроме того, в Москве пятую годовщину аннексии украинского Крыма решили отметить трехдневным фестивалем под названием "Крымская весна". Программу мероприятий подготовили также на оккупированном полуострове.