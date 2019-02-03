14:30
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      В оккупированном Севастополе военные России учат детей обращаться с оружием

      10 Читати новину українською
      В оккупированном Крыму учат детей обращаться с оружием
      В оккупированном Крыму учат детей обращаться с оружием / "Юнармия", фото из открытых источников

      В оккупированном Россией Севастополе на базе городского Дома офицеров пророссийская власть создала так называемый "дом юнармии". Там военные учат школьников обращаться с оружием.

      Решение о создании центра принадлежит министерству обороны России, пишут "Крым.Реалии".

      Читайте также: Оккупанты в Крыму открыли военный лагерь для детей: фото

      Так, школьников Севастополя хотят учить "основам общевойсковой подготовки".

      Юные патриоты принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке,
      – заявляют в российском ведомстве.

      Кроме того, во время занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в защитный костюм и противогаз. Также российские военные намерены научить армейцев, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

      Кроме того, в Москве пятую годовщину аннексии украинского Крыма решили отметить трехдневным фестивалем под названием "Крымская весна". Программу мероприятий подготовили также на оккупированном полуострове.

      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Дети и несовершеннолетние Новости России Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сегодня , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 141
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сегодня , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 714
      Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      сегодня , 09:03 Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      733
      На каком языке должны говорить политики
      сегодня , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 798
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 февраля , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 736
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Названы самые угоняемые в Украине марки автомобилей
       13 августа 2018 , 11:10
      Лучший тренер мира поделился ожиданиями от матча с Шахтером
       6 ноября 2018 , 19:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук