На этот раз вертолеты: Россия снова "трясет" военными учениями оккупированный Крым

На оккупированном полуострове российские военные вновь проводят военные учения. На этот раз в них принимают участие несколько тысяч солдат, также задействовали огромное количество военной техники.

Оккупанты заявляют, что теперь – это двусторонние ротные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений, пишет пресс-служба российского Минобороны.

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Так, в аннексированном Крыма "тренеруются" семь тысяч российских военнослужащих. Оккупанты подключили и авиацию – свыше 50 самолетов и вертолетов. Кроме того, в учениях принимает участие около двух тысяч единиц военной техники.

В российском ведомстве отмечают, что на оккупированном полуострове проводят лишь "часть учений". Там требуют от военных "нестандартных решений", а еще – чтобы те использовали "опыт современных вооруженных конфилктив".

Отметим, российские военные корабли снова выполняли ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".