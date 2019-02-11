Россияне стянули военных и спецтехнику для учений в аннексированном Крыму: фото

На полигоне Ангарский в оккупированном Крыму подняли на учебную тревогу подразделения армейского корпуса Черноморского флота.

Там происходят ротные тактические учения, в ходе которых российские военные должны отработать задачи по захвату и обороне морского побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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Подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций.

По данным Минобороны РФ, в учениях в аннексированном Крыму примут участие около 500 военнослужащих и более 100 единиц техники.

Также к этим мероприятиям будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации флота и армейской авиации Южного военного округа.

Смотрите фото: оккупанты проводят военные учения в аннексированном Крыму