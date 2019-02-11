Росіяни стягнули військових та спецтехніку для навчань в анексованому Криму: фото

На полігоні Ангарський в окупованому Криму підняли на навчальну тривогу підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту.

Там відбуваються ротні тактичні навчання, під час яких російські військові повинні відпрацювати завдання із захоплення й оборони морського узбережжя з виконанням практичних артилерійських стрільб, повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

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Підрозділи берегової оборони здійснили марш в складі колон військової та спеціальної техніки на полігон Ангарський та приступили до інженерного обладнання позицій.

За даними Міноборони РФ, у навчаннях в анексованому Криму візьмуть участь приблизно 500 військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки.

Також до цих заходів будуть залучені літаки й вертольоти морської авіації флоту й армійської авіації Південного військового округу.

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