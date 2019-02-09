Росіяни планують відправити в похід через Азовське море сотні моряків: подробиці

У РФ планують під самим носом в України провести сотні моряків до окупованого Севастополя. Дивний рейс за участі юних мореплавців росіяни збираються приурочити до Дня перемоги.

Похід організовує новгородський "Морський центр імені Капітана Варухіна" в 2020 році. Згідно з планом, юні моряки із Кронштадта мають пропливти маршрутом до окупованого Севастополя. Похід моряків хочуть присвятити 75-річчю перемоги над фашистською Німеччиною, передають "Крим. Реалії".

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Старт планується в кінці червня 2020 року і до початку серпня, виходить 46 діб,

– розповів заступник керівника морського центру Аркадій Варухін.

У рейсі в одну сторону зможуть взяти участь близько 120 юних моряків. Після зупинки в Севастополі на судні станеться зміна учасників. Як повідомляється, учасники походу будуть відбиратися упродовж зими 2019–2020 року в морських клубах, клубах юних моряків по всій Росії.

Російське судно "Великий Новгород" пройде через Неву, Ладозьке озеро, річки Свір, Онегу і Волгу, а також Рибінське водосховище.

Морський шлях пролягатиме через Азовське море, Керченську протоку – Керченський міст, Чорне море.

Профінансує рейс регіональна і російська влада.

Зазначимо, що Росія після анексії Криму в 2014 році проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.