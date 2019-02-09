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      Росіяни планують відправити в похід через Азовське море сотні моряків: подробиці

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      Окупований Севастополь
      Окупований Севастополь / Getty images

      У РФ планують під самим носом в України провести сотні моряків до окупованого Севастополя. Дивний рейс за участі юних мореплавців росіяни збираються приурочити до Дня перемоги.

      Похід організовує новгородський "Морський центр імені Капітана Варухіна" в 2020 році. Згідно з планом, юні моряки із Кронштадта мають пропливти маршрутом до окупованого Севастополя. Похід моряків хочуть присвятити 75-річчю перемоги над фашистською Німеччиною, передають "Крим. Реалії".

      Читайте також: "Нога російського солдата сюди не ступить": як прикордонники патрулюють Азовське море

      Старт планується в кінці червня 2020 року і до початку серпня, виходить 46 діб,
      – розповів заступник керівника морського центру Аркадій Варухін.

      У рейсі в одну сторону зможуть взяти участь близько 120 юних моряків. Після зупинки в Севастополі на судні станеться зміна учасників. Як повідомляється, учасники походу будуть відбиратися упродовж зими 2019–2020 року в морських клубах, клубах юних моряків по всій Росії.

      Російське судно "Великий Новгород" пройде через Неву, Ладозьке озеро, річки Свір, Онегу і Волгу, а також Рибінське водосховище.

      Морський шлях пролягатиме через Азовське море, Керченську протоку – Керченський міст, Чорне море.

      Профінансує рейс регіональна і російська влада.

      Зазначимо, що Росія після анексії Криму в 2014 році проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

      Росія стягує військових та озброєння в анексований Крим: 
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      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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