"Нога російського солдата сюди не ступить": як прикордонники патрулюють Азовське море
Напруженою залишається ситуація в Азовському морі. Щоденно військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил вирушають на патрулювання узбережжя Азовського моря.
Головна мета військовослужбовців-прикордонників – надійна охорона державного кордону. Мінімальний час патрулювання – чотири години. За цей період прикордонники повинні обійти свій периметр та уважно простежити, щоб на горизонті нікого не було.
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Небезпека може бути як з території РФ, так і з окупованих територій Донецька та Криму.
Вони можуть висадитися з території РФ та з окупованої території Донецька та Криму,
– розповів Василь Іваночко, співробітник прикордонної служби.
Залежно від рівня небезпеки прикордонники або почнуть прикривати райони з постів або одразу ж об'єднаються із підрозділами зі складу Об'єднаних сил.
Нога російського солдата сюди не ступить, тому що вони розуміють, що тут в Маріуполі і поблизу Маріуполя є Об'єднані сили, які готові реагувати рішуче і повністю,
– запевнила Валерія Карпиленко, речниця Донецького прикордонного загону.
Патрулювання Азовського моря
Аби в разі потреби дати гідну відсіч ворогу, прикордонний наряд підсилений бронетехнікою та зброєю.
Броньований автомобіль використовуються для патрулювання впродовж узбережжя Маріуполя і до Широкино. Там намагаємось не виходити з машини, оскільки це червона зона і є можливість бойового зіткнення,
– прокоментував Владислав Клименко, співробітник прикордонної служби.
Що сталося в Азовському морі?Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.
Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.
Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.