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      "Нога російського солдата сюди не ступить": як прикордонники патрулюють Азовське море

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      Напруженою залишається ситуація в Азовському морі. Щоденно військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил вирушають на патрулювання узбережжя Азовського моря.

      Головна мета військовослужбовців-прикордонників – надійна охорона державного кордону. Мінімальний час патрулювання – чотири години. За цей період прикордонники повинні обійти свій периметр та уважно простежити, щоб на горизонті нікого не було. 

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      Небезпека може бути як з території РФ, так і з окупованих територій Донецька та Криму.

      Вони можуть висадитися з території РФ та з окупованої території Донецька та Криму,
      – розповів Василь Іваночко, співробітник прикордонної служби.

      Залежно від рівня небезпеки прикордонники або почнуть прикривати райони з постів або одразу ж об'єднаються із підрозділами зі складу Об'єднаних сил.

      Нога російського солдата сюди не ступить, тому що вони розуміють, що тут в Маріуполі і поблизу Маріуполя є Об'єднані сили, які готові реагувати рішуче і повністю,
      – запевнила Валерія Карпиленко, речниця Донецького прикордонного загону.


      Патрулювання Азовського моря

      Аби в разі потреби дати гідну відсіч ворогу, прикордонний наряд підсилений бронетехнікою та зброєю. 

      Броньований автомобіль використовуються для патрулювання впродовж узбережжя Маріуполя і до Широкино. Там намагаємось не виходити з машини, оскільки це червона зона і є можливість бойового зіткнення,
      – прокоментував Владислав Клименко, співробітник прикордонної служби.

      Що сталося в Азовському морі?Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. 
      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Операція Об'єднаних сил Новини Криму Анексія Криму Новини Донецька Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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