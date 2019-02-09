"Нога російського солдата сюди не ступить": як прикордонники патрулюють Азовське море

Напруженою залишається ситуація в Азовському морі. Щоденно військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил вирушають на патрулювання узбережжя Азовського моря.

Головна мета військовослужбовців-прикордонників – надійна охорона державного кордону. Мінімальний час патрулювання – чотири години. За цей період прикордонники повинні обійти свій периметр та уважно простежити, щоб на горизонті нікого не було.

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Небезпека може бути як з території РФ, так і з окупованих територій Донецька та Криму.

Вони можуть висадитися з території РФ та з окупованої території Донецька та Криму,

– розповів Василь Іваночко, співробітник прикордонної служби.

Залежно від рівня небезпеки прикордонники або почнуть прикривати райони з постів або одразу ж об'єднаються із підрозділами зі складу Об'єднаних сил.

Нога російського солдата сюди не ступить, тому що вони розуміють, що тут в Маріуполі і поблизу Маріуполя є Об'єднані сили, які готові реагувати рішуче і повністю,

– запевнила Валерія Карпиленко, речниця Донецького прикордонного загону.



Патрулювання Азовського моря

Аби в разі потреби дати гідну відсіч ворогу, прикордонний наряд підсилений бронетехнікою та зброєю.

Броньований автомобіль використовуються для патрулювання впродовж узбережжя Маріуполя і до Широкино. Там намагаємось не виходити з машини, оскільки це червона зона і є можливість бойового зіткнення,

– прокоментував Владислав Клименко, співробітник прикордонної служби.

Що сталося в Азовському морі?Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.