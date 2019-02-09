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      "Нога российского солдата сюда не ступит": как пограничники патрулируют Азовское море

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      Напряженной остается ситуация в Азовском море. Ежедневно военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил отправляются на патрулирование побережья Азовского моря.

      Главная цель военнослужащих-пограничников – надежная охрана государственной границы. Минимальное время патрулирования – 4 часа. За этот период пограничники должны обойти свой периметр и внимательно проследить, чтобы на горизонте никого не было.

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      Опасность может быть как с территории РФ, так и с оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

      Они могут высадиться с территории РФ и с оккупированной территории Донецкой областим и Крыма,
      – рассказал Василий Иваночко, сотрудник пограничной службы.

      В зависимости от уровня опасности пограничники или начнут прикрывать районы с постов или сразу объединятся с подразделениями из состава Объединенных сил.

      Нога российского солдата сюда не ступит, потому что они понимают, что здесь в Мариуполе и вблизи Мариуполя есть Объединенные силы, которые готовы реагировать решительно и полностью,
      – заверила Валерия Карпиленко, пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда.

      Патрулирование Азовского моря

      Чтобы в случае необходимости дать достойный отпор врагу, пограничный наряд усилен бронетехникой и оружием.

      Бронированный автомобиль используются для патрулирования побережья Мариуполя и в Широкино. Там стараемся не выходить из машины, так как это красная зона и существует возможность боевого столкновения,
      – прокомментировал Владислав Клименко, сотрудник пограничной службы

      Что произошло в Азовском море?
      Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. В результате были взяты в плен 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляюшиеся в украинские порты. В следствие этого украинская экономика несёт большие убытки.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Операция Объединенных сил Новости Донецка Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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