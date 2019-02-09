"Нога российского солдата сюда не ступит": как пограничники патрулируют Азовское море

Напряженной остается ситуация в Азовском море. Ежедневно военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил отправляются на патрулирование побережья Азовского моря.

Главная цель военнослужащих-пограничников – надежная охрана государственной границы. Минимальное время патрулирования – 4 часа. За этот период пограничники должны обойти свой периметр и внимательно проследить, чтобы на горизонте никого не было.

Читайте также: Украинские военные провели учения в Азовском море: видео

Опасность может быть как с территории РФ, так и с оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Они могут высадиться с территории РФ и с оккупированной территории Донецкой областим и Крыма,

– рассказал Василий Иваночко, сотрудник пограничной службы.

В зависимости от уровня опасности пограничники или начнут прикрывать районы с постов или сразу объединятся с подразделениями из состава Объединенных сил.

Нога российского солдата сюда не ступит, потому что они понимают, что здесь в Мариуполе и вблизи Мариуполя есть Объединенные силы, которые готовы реагировать решительно и полностью,

– заверила Валерия Карпиленко, пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда.

Патрулирование Азовского моря

Чтобы в случае необходимости дать достойный отпор врагу, пограничный наряд усилен бронетехникой и оружием.

Бронированный автомобиль используются для патрулирования побережья Мариуполя и в Широкино. Там стараемся не выходить из машины, так как это красная зона и существует возможность боевого столкновения,

– прокомментировал Владислав Клименко, сотрудник пограничной службы

Что произошло в Азовском море?

Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. В результате были взяты в плен 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляюшиеся в украинские порты. В следствие этого украинская экономика несёт большие убытки.