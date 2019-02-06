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      Украинские военные провели учения в Азовском море: видео

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      Украинские военные и пограничники провели учения в Мариуполе, чтобы в любой момент быть готовыми противостоять возможной новой агрессии РФ.

      По легенде учений, в Азовском море в территориальных водах Украины заметили неизвестный корабль.

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      Помешать нарушителю государственной границы отправились бронекатерна группа и береговая охрана пограничников, к операции привлекли также авиацию.

      В районе обучения бронекатера "Гюрза" военные отработали стрельбу из 30-миллиметровых пушек.

      Пусть корабли Российской Федерации наблюдают и убедятся в нашей способности немедленно отреагировать на любые угрозы,
      – отметил Сергей Наев, командующий Операции объединенных сил

      Военные убеждены: такие учения сплачивают, а отработка совместных действий сейчас – особенно важна.


      Учения проходят несмотря на любые погодные условия

      Накануне Президент Петр Порошенко отметил, что Украина планирует новый проход наших суден через Керченский пролив – и имеет полное право сделать это беспрепятственно.

      Почему произошла эскалация в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы до порта в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО.

      Россия почти год блокирует в Азовском море иностранные судна, направляющиеся в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Конфликт в Азовском море Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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