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      Українські військові провели навчання в Азовському морі: відео

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      Українські військові та прикордонники провели навчання у Маріуполі, щоб у будь-який момент бути готовими протистояти ймовірній новій агресії РФ.

      За легендою навчань, в Азовському морі в територіальних водах України помітили невідомий корабель.

      Читайте також: Російські військові кораблі знову стріляють у Чорному морі

      Завадити порушнику державного кордону вирушили бронекатерна група та берегова охорона прикордонників, до операції залучили також авіацію.

      У районі навчання бронекатера "Гюрза" військові відпрацювали стрільбу з 30-міліметрових гармат.

      Нехай кораблі Російської Федерації спостерігають й переконаються в нашій спроможності негайно відреагувати на будь-які загрози,
      – зазначив Сергій Наєв, командувач Операції об'єднаних сил

      Військові переконані: такі навчання згуртовують, а відпрацювання спільних дій зараз – особливо важливе.


      Навчання проходять попри будь-які погодні умови

      Напередодні Президент Петро Порошенко наголосив, що Україна планує новий прохід наших суден через Керченську протоку – і має повне право зробити це безперешкодно. 

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія майже рік блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

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      Теги: Новини України Новини Маріуполя Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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