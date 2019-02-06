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      Російські військові кораблі знову стріляють у Чорному морі

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      Російські військові кораблі проводять стрільби в Чорному морі
      Російські військові кораблі проводять стрільби в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      Російські військові кораблі знову виконують ракетні та артилерійські стрільби в Чорному морі. Цього разу екіпажі кораблів Кримської і Новоросійської військово-морських баз "приступили до здачі курсових завдань відповідно до плану бойової підготовки".

      Такі "здачі курсових завдань" екіпажі виконуватимуть кілька діб, пише прес-служба Міноборони Росії.

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      Зокарема, малий протичовновий корабель "Касимов" виконав ракетні стрільби зенітно-ракетним комплексом "Оса" по надводних та повітряних цілях.

      Крім того, малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", який є носієм крилатих ракет "Калібр", і ракетний катер "Р-60" Кримської ВМБ Росії провели роздільні артилерійські стрільби по морських, берегових, повітряних цілях.

      Російські моряки також тренуватимуть відпрацювання організації радіаційної, хімічного і біологічного захисту корабля та виконання заходів з ведення радіоелектронної боротьби.

      Військов інавчання окупований крим
      Корабель "Касімов"/ Фото з відкритих джерел

      Навчання окупований Крим
      Малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво"/ Фото з відкритих джерел

      як часто росія проводить навчання в окупованому криму
      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Військові навчання біля Криму Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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