Російські військові кораблі знову стріляють у Чорному морі

Російські військові кораблі знову виконують ракетні та артилерійські стрільби в Чорному морі. Цього разу екіпажі кораблів Кримської і Новоросійської військово-морських баз "приступили до здачі курсових завдань відповідно до плану бойової підготовки".

Такі "здачі курсових завдань" екіпажі виконуватимуть кілька діб, пише прес-служба Міноборони Росії.

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Зокарема, малий протичовновий корабель "Касимов" виконав ракетні стрільби зенітно-ракетним комплексом "Оса" по надводних та повітряних цілях.

Крім того, малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", який є носієм крилатих ракет "Калібр", і ракетний катер "Р-60" Кримської ВМБ Росії провели роздільні артилерійські стрільби по морських, берегових, повітряних цілях.

Російські моряки також тренуватимуть відпрацювання організації радіаційної, хімічного і біологічного захисту корабля та виконання заходів з ведення радіоелектронної боротьби.



Корабель "Касімов"/ Фото з відкритих джерел