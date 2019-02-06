Ще одна країна звинуватила Росію в провокаціях у Чорному морі

Росія здійснює провокації у Чорному морі у бік Румунії. Натомість там попереджають, що можуть на них відповісти тільки у взаємодії з партнерами по НАТО.

Росія привчила Румунію до "провокацій" в останній період, заявив міністр національної оборони Габріель Леш телеканалу Antena3.

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Румунський міністр зазначив, що наразі про загрози з боку Москви не йдеться, тому він використовує слово «провокації».

Я сказав і сьогодні на конференції, на яку мене запросив сенатор Джим Інхоф та інші сенатори, що ми стикаємося в районі Чорного моря з рядом провокацій, на які можемо відповісти тільки в тісній співпраці з нашими союзниками, особливо зміцнюючи трансатлантичні зв’язки з США,

– заявив міністр.

Перебуваючи із візитом у США, він наголосив, що Румунія не буде реагувати на подібні дії в односторонньому порядку.

"Категорично ні, бо ми є частиною трансатлантичного союзу і будемо відповідати на провокації Росії разом, – сказав він. – Ми повинні зберігати спокій, тому що в цей момент ми не говоримо про прямі погрози у бік Румунії".

Тим часом НАТО зміцнює свою присутність у Чорному морі. Зкорема, туди у лютому вирушить корабель військово-морських сил Німеччини в межах постійної протимінної групи НАТО. Окрім того, у Чорне море збирається увійти військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійно діючих груп НАТО. У січні туди прибув американський есмінець, аби слідкувати за безпекою. Перед тим вперше від часу агресії Росії у Керченській протоці в регіон увійшов десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry американського військово-морського флоту.

Окрім того, в грудні в Чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, виконання яких пришвидшилось через агресію Росії на Азові.

Що відомо про агресію Росії у Керченській протоці щодо України?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.