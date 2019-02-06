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      Еще одна страна обвинила Россию в провокациях в Черном море

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      Румыния обвинила Россию в провокациях в Черном море
      Румыния обвинила Россию в провокациях в Черном море / Фото из открытых источников

      Россия осуществляет провокации в Черном море в сторону Румынии. Бухарест предупреждает, что может ответить на них только во взаимодействии с партнерами по НАТО.

      Россия приучила Румынию к "провокациям" в последний период, заявил министр национальной обороны Габриэль Леш телеканала Antena3.

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      Румынский министр отметил, что об угрозах со стороны Москвы речь не идет, поэтому он использует слово "провокации".

      Я сказал и сегодня на конференции, на которую меня пригласил сенатор Джим Инхоф и другие сенаторы, что мы сталкиваемся в районе Черного моря с рядом провокаций, на которые можем ответить только в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, особенно укрепляя трансатлантические связи с США,
      – заявил министр.

      Находясь с визитом в США, он подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.

      "Категорически нет, потому что мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России, – сказал он. – Мы должны сохранять спокойствие, потому что в этот момент мы не говорим о прямых угрозах в сторону Румынии".

      Между тем НАТО укрепляет свое присутствие в Черном море. В феврале отправится корабль Военно-морских сил Германии в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Кроме того, в Черное море собирается войти военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянно действующих групп НАТО. В январе туда прибыл американский эсминец, чтобы следить за безопасностью. Перед тем впервые со времени агрессии России в Керченском проливе в регион вошел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry американского военно-морского флота.

      Кроме того, в декабре в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, выполнение которых ускорилось из-за агрессии России на Азове.

      Что известно об агрессии России в Керченском проливе в отношении Украины?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порта Мариуполя.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Румыния Чорное море НАТО Новости России
      Источник: 24 Канал
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