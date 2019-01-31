Немецкий военный корабль войдет в Черное море

Корабль военно-морских сил Германии в феврале отправится в Черное море. Визит состоится в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

Этот поход был запланирован давно, сообщает Deutsche Welle со ссылкой ответ представителя минобороны Германии.

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24 канал писал, что Берлин готов обеспечить присутствие военно-морских сил Бундесвера в Черном море, чтобы поддержать Украину и сдерживать агрессию Москвы.

Судно посетит два болгарских порта – Бургас и Варну.

Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено,

– сообщили в ведомстве.

Кроме того, постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко заявляет, что в Черное море собирается войти военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянно действующих групп НАТО. В январе туда прибыл американский эсминец, чтобы следить за безопасностью. Перед тем впервые со времени агрессии России в Керченском проливе в регион вошел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry американского военно-морского флота.

Кроме того, в декабре в Черное море вошел корабль HMS Echo H87 Королевского военно-морского флота Великобритании. Визит состоялся в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, выполнение которых ускорилось из-за агрессии России в Азове.

Почему возникла эскалация в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. В следствии чего украинская экономика несет большие убытки.