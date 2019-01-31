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      Німецький військовий корабель увійде в Чорне море

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      Німецький військовий корабель увійде в Чорне море в межах місії НАТО
      Німецький військовий корабель увійде в Чорне море в межах місії НАТО / Фото з відкритих джерел

      Корабель військово-морських сил Німеччини у лютому вирушить в Чорне море. Візит відбуватиметься в рамках постійної протимінної групи НАТО.

      Цей похід був запланований давно, повідомляє Deutsche Welle із посиланням відповідь представника міноборони Німеччини.

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      24 канал писав, що Берлін готовий забезпечити присутність військово-морських сил Бундесверу в Чорному морі, щоб підтримати Україну та стримувати агресію Москви.

      Судно відвідає два болгарських порту – Бургас і Варну.

      Розміщення інших кораблів ВМФ Німеччини в Чорному морі не передбачено,
      – повідомили у відомстві.

      Окрім того, постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко заявляє, що у Чорне море збирається увійти військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійно діючих груп НАТОУ січні туди прибув американський есмінець, аби слідкувати за безпекою. Перед тим вперше від часу агресії Росії у Керченській протоці в регіон увійшов десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry американського військово-морського флоту.

      Окрім того, в грудні в Чорне море увійшов корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Візит відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, виконання яких пришвидшилось через агресію Росії на Азові.

      Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      ЯКІ ЩЕ ЗАЯВИ РОБИЛИ У БЕРЛІНІ ЩОДО АГРЕСІЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ
      Теги: Водний транспорт НАТО Чорне море Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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