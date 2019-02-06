Российские военные корабли снова стреляют в Черном море

Российские военные корабли проводят стрельбы в Черном море / Фото из открытых источников

Российские военные корабли снова выполняют ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".