Российские военные корабли снова стреляют в Черном море
Российские военные корабли снова выполняют ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".
Такие "сдачи курсовых задач" экипажи будут выполнять несколько суток, пишет пресс-служба Минобороны России.
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В частности, малый противолодочный корабль "Касимов" выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводным и воздушным целям.
Кроме того, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", который является носителем крылатых ракет "Калибр", и ракетный катер "Р-60" Крымской ВМБ России провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям.
Российские моряки также будут тренировать отработку организации радиационной, химической и биологической защиты корабля и выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.
Корабль "Касимов"/ Фото из открытых источников
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"/ Фото из открытых источников