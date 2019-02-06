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      Российские военные корабли снова стреляют в Черном море

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      Российские военные корабли проводят стрельбы в Черном море
      Российские военные корабли проводят стрельбы в Черном море / Фото из открытых источников

      Российские военные корабли снова выполняют ракетные и артиллерийские стрельбы в Черном море. На этот раз экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз "приступили к сдаче курсовых задач в соответствии с планом боевой подготовки".

      Такие "сдачи курсовых задач" экипажи будут выполнять несколько суток, пишет пресс-служба Минобороны России.

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      В частности, малый противолодочный корабль "Касимов" выполнил ракетные стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Оса" по надводным и воздушным целям.

      Кроме того, малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", который является носителем крылатых ракет "Калибр", и ракетный катер "Р-60" Крымской ВМБ России провели раздельные артиллерийские стрельбы по морским, береговым, воздушным целям.

      Российские моряки также будут тренировать отработку организации радиационной, химической и биологической защиты корабля и выполнение мероприятий по ведению радиоэлектронной борьбы.

      Військов інавчання окупований крим
      Корабль "Касимов"/ Фото из открытых источников

      Навчання окупований Крим
      Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"/ Фото из открытых источников

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      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Военные учения у Крыма
      Источник: 24 Канал
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