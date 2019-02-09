Россияне планируют отправить в поход через Азовское море сотни моряков: подробности

В РФ планируют под самым носом у Украины провести сотни моряков в оккупированный Севастополь. Странный рейс с участием юных мореплавателей россияне собираются приурочить ко Дню победы.

Поход организует новгородский "Морской центр имени Капитана Варухина" в 2020 году. Согласно плану, юные моряки из Кронштадта должны проплыть по маршруту в оккупированный Севастополь. Поход моряков хотят посвятить 75-летию победы над фашистской Германией, передают "Крым. Реалии".

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Старт планируется в конце июня 2020 года и до начала августа, выходит 46 суток,

– рассказал заместитель руководителя морского центра Аркадий Варухин.

В рейсе в одну сторону смогут принять участие около 120 юных моряков. После остановки в Севастополе на судне произойдет смена участников. Как сообщается, участники похода будут отбираться в течение зимы 2019-2020 года в морских клубах, клубах юных моряков по всей России.

Российское судно "Великий Новгород" пройдет через Неву, Ладожское озеро, реки Свирь, Онегу и Волгу, а также Рыбинское водохранилище.

Морской путь будет пролегать через Азовское море, Керченский пролив – Керченский мост, Черное море.

Профинансирует рейс региональные и федеральные власти.

Отметим, что Россия после аннексии Крыма в 2014 году проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексирована Крыму называют незаконными.