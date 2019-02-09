16:17
9 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, 8 февраля
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, 8 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Россияне планируют отправить в поход через Азовское море сотни моряков: подробности

      1 Читати новину українською
      Оккупированный Севастополь
      Оккупированный Севастополь / Getty images

      В РФ планируют под самым носом у Украины провести сотни моряков в оккупированный Севастополь. Странный рейс с участием юных мореплавателей россияне собираются приурочить ко Дню победы.

      Поход организует новгородский "Морской центр имени Капитана Варухина" в 2020 году. Согласно плану, юные моряки из Кронштадта должны проплыть по маршруту в оккупированный Севастополь. Поход моряков хотят посвятить 75-летию победы над фашистской Германией, передают "Крым. Реалии".

      Читайте также: "Нога российского солдата сюда не ступит": как пограничники патрулируют Азовское море

      Старт планируется в конце июня 2020 года и до начала августа, выходит 46 суток,
      – рассказал заместитель руководителя морского центра Аркадий Варухин.

      В рейсе в одну сторону смогут принять участие около 120 юных моряков. После остановки в Севастополе на судне произойдет смена участников. Как сообщается, участники похода будут отбираться в течение зимы 2019-2020 года в морских клубах, клубах юных моряков по всей России.

      Российское судно "Великий Новгород" пройдет через Неву, Ладожское озеро, реки Свирь, Онегу и Волгу, а также Рыбинское водохранилище.

      Морской путь будет пролегать через Азовское море, Керченский пролив – Керченский мост, Черное море.

      Профинансирует рейс региональные и федеральные власти.

      Отметим, что Россия после аннексии Крыма в 2014 году проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в аннексирована Крыму называют незаконными.

      РОССИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЕННЫХ И ВООРУЖЕНИЕ В АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ:
      •  
      blog_ava
      Кремль – в истерике: почему Россия уже проиграла выборы президента в Украине
      сегодня
      1328
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      сегодня , 16:04 Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?
      Олександр Гаврутенко 277
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сегодня , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 349
      Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      сегодня , 11:37 Вдохновленные цветом: смелый проект современных апартаментов во Львове от украинских дизайнеров
      164
      История белоруса, который воюет за Украину
      сегодня , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 1048
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      8 февраля , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 622
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Янукович: соглашение о ЗСТ с СНГ ратифицируют в скором времени
       18 марта 2012 , 19:15 6
      Террористы начинают использовать более мощную артиллерию
       26 апреля 2015 , 08:42 1
      Футболист Динамо попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА (ФОТО)
       9 ноября 2018 , 12:40
      Проверить легальность АЗС можно по электронной карте
       23 декабря 2018 , 18:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук