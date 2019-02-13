Цього разу вертольоти: Росія знову "трясе" військовими навчаннями окупований Крим

На окупованому півострові російські військові знову проводять військові тренування. Цього разу в них беруть участь кілька тисяч солдатів, також задіяли величезну кількість воєнної техніки.

Окупанти заявляють, що тепер – це двосторонні ротні тактичні навчання мотострілкових і танкових підрозділів, пише прес-служба російського Міноборони.

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Так, в анексованому Криму "тренуються" сім тисяч російських військовослужбовців. Окупанти підключили й авіацію – понад 50 літаків і вертольотів. Окрім того, до навчань доєднали близько двох тисяч одиниць військової техніки.

У російському відомстві зазначають, що на окупованому півострові проводять лише "частину навчань". Там вимагають від військових "нестандартних рішень", а ще – аби ті використали "досвід сучасних збройних конфілктів".

Зазначимо, російські військові кораблі знову виконували ракетні та артилерійські стрільби в Чорному морі. Цього разу екіпажі кораблів Кримської і Новоросійської військово-морських баз "приступили до здачі курсових завдань відповідно до плану бойової підготовки".