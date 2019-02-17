Корабли, самолеты и вертолеты: как Украина и США будут проводить учения возле Крыма

В украино-американских учениях Sea Breeze-2019 задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолета. Они начнутся в начале июля 2019 года в Черном море.

Новацией учений в этом году станет отработка речного элемента, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Так, враждебные элементы якобы попытаются заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай.

Морская охрана получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря.

"В этом учебном элементе будут задействованы силы Госпогранслужбы", – заявляют пограничники.

Кроме того, во время тренировок на море запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и многие другие упражнения.

Суть задач не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений,

– говорится в сообщении.

Что такое Sea Breeze?

Это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.