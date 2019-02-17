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      Корабли, самолеты и вертолеты: как Украина и США будут проводить учения возле Крыма

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      Корабли, самолеты и вертолеты: как Украина и США будут проводить учения возле Крыма
      / Фото из открытых источников

      В украино-американских учениях Sea Breeze-2019 задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолета. Они начнутся в начале июля 2019 года в Черном море.

      Новацией учений в этом году станет отработка речного элемента, сообщает Госпогранслужба Украины.

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      Так, враждебные элементы якобы попытаются заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы – реки Дунай.

      Морская охрана получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря.

      "В этом учебном элементе будут задействованы силы Госпогранслужбы", – заявляют пограничники.

      Кроме того, во время тренировок на море запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и многие другие упражнения.

      Суть задач не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений,
      – говорится в сообщении.

      Что такое Sea Breeze?
      Это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Аннексия Крыма авиация Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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