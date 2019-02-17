Кораблі, літаки та гелікоптери: як Україна та США проводитимуть навчання біля Криму

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2019 задіють дев’ять кораблів і катерів морської охорони, два літаки й гелікоптери. Вони розпочнуться на початку липня 2019 року в Чорному морі.

Новацією цьогорічних навчань стане відпрацювання річкового елемента, повідомляє Держприкордонслужба України.

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Так, ворожі елементи нібито намагатимуться заблокувати вихід до моря із найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай.

Морська охорона отримає завдання забезпечення супроводження транспортних цивільних суден річкою та їх вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря.

"У цьому навчальному елементі будуть задіяні лише сили Держприкордонслужби", – заявляють прикордонники.

Окрім того, під час тренувань на морі заплановані артилерійські стрільби, висадки доглядових груп і багато інших вправ.

Суть завдань не розголошується, оскільки залишається актуальним режим "вільної гри" (free play), в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань,

– йдеться у повідомленні.

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США.