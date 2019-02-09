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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна проведе масштабні стрільби з ракетних комплексів біля Криму

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      Україна проведе масштабні стрільби з ракетних комплексів біля Криму

      На 2019 рік Міністерство оборони України запланувало набагато масштабніші військові навчання, аніж було торік. Загалом заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою, а перші з них відбудуться у лютому поблизу з окупованим Кримом.

      За інформацією відомства, бойова підготовка загалом стосуватиметься підрозділів зенітних ракетних військ.

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      "Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ (ЗРВ). У 2019 році до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені та модернізовані комплекси різних модифікацій типу С-300, С-125 та "Бук", на оборонних підприємствах тривають роботи зі створення українських зенітно-ракетних комплексів, які прийдуть на зміну застарілій зброї радянського виробництва", – розповів начальник зенітних ракетних військ командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ставський.

      За його словами, під час підготовки особового складу увага, перш за все, приділятиметься бойовим стрільбам.

      "Плануємо провести ще масштабніші, ніж минулого року, навчання. Мовиться про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками "Бук-М1" та С-300П. Дивізіони "трьохсоток" буде викликано до району виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням та військовою технікою", – зауважив він.

      Загалом на 2019 рік заплановано чотири навчання з бойовою стрільбою ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. У рамках цих навчань буде проведено більше ніж 150 різноманітних заходів бойової підготовки – це, зокрема, командно-штабні, тактичні навчання, тренування чергових сил тощо. Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового ракетного озброєння та здійснюватимуть дослідні пуски зенітних керованих ракет в рамках науково-дослідних робіт.

      Перші бойові стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже цього місяця на полігоні Ягорлик, що на Херсонщині поблизу з Кримом.

      Як пояснили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, такі заходи є пов’язаними із загрозами з боку Кремля, який продовжує нарощувати військові сили в окупованому Криму та стягує все більше авіаційного озброєння на аеродроми поблизу кордонів з Україною.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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