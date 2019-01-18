15:28
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Загрозливі ядерні ракети Росія розмістила біля кордону з Україною

      3757 Читать новость на русском
      Біля кордону з Україно, у Краснодарі, Росія розгорнула ракети й пускові установки "Іскандер"
      Біля кордону з Україно, у Краснодарі, Росія розгорнула ракети й пускові установки "Іскандер" / Соцмережі

      Поблизу кордону з Україною у своєму західному регіоні Росія розгорнула ракети та пускові установки "Іскандер", що мають радіус дії до 500 кілометрів.

      Про це свідчать супутникові знімки, які зробила компанія Imagesat International на замовлення телеканалу Fox News. 

      Читайте також: Де окупанти розмістили понад 20 танків неподалік Донецька: дані СММ ОБСЄ

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Біля кордону з Україною Росія розмістила "Іскандери" 

      Відповідно до оприлюднених даних, ракети, що є здатними нести ядерну зброю, країна-агрессор розмістила приблизно у 430 кілометрах від українсько-російського кордону – у Краснодарі.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Поблизу однієї пускової установки стоїть мобільна система, що швидко проводить перезарядку

      За інформацією мовника, озброєння розгорнуто поряд з кількома бункерами та іншими складськими ангарами. Крім того, поблизу однієї такої пускової установки стоїть мобільна система, яка швидко проводить перезарядку, досилаючи нові ракети. Водночас один із входів у бункер є відкритим, а інша установка перезарядки якраз виїжджає з нього назовні.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Окрім Краснодару, Росія розмістила "Іскандери" ще в Улан-Уде, що на кордоні з Монголією

      Також повідомляється, що аналогічні ракети Росія розгорнула біля кордону з Монголією в Улан-Уде на своєму півдні. Там, зокрема, було помічено щонайменше чотири пускові установки та системи перезарядки для них.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Російські "Іскандери" – не лише загроза Україні, а країнам НАТО 

      Зауважимо, радіус дії балістичних ракет "Іскандер" становить близько 500 кілометрів. Вони можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, становлячи загрозу для більшості союзників США у НАТО.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Радіус дії балістичних ракет "Іскандер" становить близько 500 кілометрів

      Нагадаємо, за словами віце-адмірала, командувача ВМС у 2014 – 2016 роках Сергія Гайдука, Росія зараз в окупованому нею Криму активно розгортає тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту. Також він повідомив, що з моменту анексії Кремль збільшив кількість сумарного залпу крилатих ракет "Калібр" на кораблях Чорноморського флоту.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      сьогодні , 15:00 Поранені та загиблі: чому бої на Донбасі загострюються?
      Олексій Чибісов 564
      Як урбанізація змінила обличчя міст і свідомість людей
      сьогодні , 14:02 Як урбанізація змінила обличчя міст і свідомість людей
      Наталія Печерська 251
      Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      сьогодні , 13:01 Як не дозволити Росії впливати на національну безпеку України
      Андрій Воропаєв 273
      Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      сьогодні , 13:00 Життя в борг: як Україна розплачуватиметься з боргами
      Ірина Поліщук 693
      Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      сьогодні , 12:01 Голий Київ: "Зеленбуд" косить зелень з бюджету
      Наталія Лебідь 509
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук