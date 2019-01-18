Загрозливі ядерні ракети Росія розмістила біля кордону з Україною

Поблизу кордону з Україною у своєму західному регіоні Росія розгорнула ракети та пускові установки "Іскандер", що мають радіус дії до 500 кілометрів.

Про це свідчать супутникові знімки, які зробила компанія Imagesat International на замовлення телеканалу Fox News.

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Біля кордону з Україною Росія розмістила "Іскандери"

Відповідно до оприлюднених даних, ракети, що є здатними нести ядерну зброю, країна-агрессор розмістила приблизно у 430 кілометрах від українсько-російського кордону – у Краснодарі.



Поблизу однієї пускової установки стоїть мобільна система, що швидко проводить перезарядку

За інформацією мовника, озброєння розгорнуто поряд з кількома бункерами та іншими складськими ангарами. Крім того, поблизу однієї такої пускової установки стоїть мобільна система, яка швидко проводить перезарядку, досилаючи нові ракети. Водночас один із входів у бункер є відкритим, а інша установка перезарядки якраз виїжджає з нього назовні.



Окрім Краснодару, Росія розмістила "Іскандери" ще в Улан-Уде, що на кордоні з Монголією

Також повідомляється, що аналогічні ракети Росія розгорнула біля кордону з Монголією в Улан-Уде на своєму півдні. Там, зокрема, було помічено щонайменше чотири пускові установки та системи перезарядки для них.



Російські "Іскандери" – не лише загроза Україні, а країнам НАТО

Зауважимо, радіус дії балістичних ракет "Іскандер" становить близько 500 кілометрів. Вони можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, становлячи загрозу для більшості союзників США у НАТО.



Радіус дії балістичних ракет "Іскандер" становить близько 500 кілометрів

Нагадаємо, за словами віце-адмірала, командувача ВМС у 2014 – 2016 роках Сергія Гайдука, Росія зараз в окупованому нею Криму активно розгортає тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту. Також він повідомив, що з моменту анексії Кремль збільшив кількість сумарного залпу крилатих ракет "Калібр" на кораблях Чорноморського флоту.