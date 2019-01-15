"Це реальна загроза": екс-командувач ВМС розповів про плани Росії на ядерний Крим
Росія розгортає в окупованому Криму тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту. Такі ракети можна використовувати як проти морських, так і проти ядерних сил.
Про це заявив віце-адмірал, командувач ВМС Збройних сил України у 2014 – 2016 роках Сергій Гайдук на прес-конференції в Києві, пише УНІАН.
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Гайдук зазначив, що Росія почала розгортати у силовий спосіб в окупованому Криму тактичну ядерну зброю.
Створена тріада сил: морська, авіаційна та берегова компонента, яка спроможна застосувати ядерну зброю,
– пояснив він.
Екс-командувач ВМС також додав, що РФ у своїй морській доктрині до 2020 року чітко визначила пріоритети дій і чітко прописала місце і роль Чорноморського флоту РФ у вирішенні геополітичних проблем в силовий спосіб і просування національних інтересів РФ.
Так, з моменту окупації Криму РФ збільшила кількість сумарного залпу крилатих ракет «Калібр» на кораблях Чорноморського флоту. Ці крилаті ракети застосовувати влучати по морських та наземних силах.
"Якщо в 2014 році ця цифра дорівнювала нулю, то у 2018 році ця цифра дорівнює 40 і у РФ є амбітні плани до 2020 року довести сумарний залп до 168. Це є реальна загроза національній безпеці", – заявив Гайдук.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.