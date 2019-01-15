"Це реальна загроза": екс-командувач ВМС розповів про плани Росії на ядерний Крим

Росія розгортає в окупованому Криму тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту. Такі ракети можна використовувати як проти морських, так і проти ядерних сил.

Про це заявив віце-адмірал, командувач ВМС Збройних сил України у 2014 – 2016 роках Сергій Гайдук на прес-конференції в Києві, пише УНІАН.

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Гайдук зазначив, що Росія почала розгортати у силовий спосіб в окупованому Криму тактичну ядерну зброю.

Створена тріада сил: морська, авіаційна та берегова компонента, яка спроможна застосувати ядерну зброю,

– пояснив він.

Екс-командувач ВМС також додав, що РФ у своїй морській доктрині до 2020 року чітко визначила пріоритети дій і чітко прописала місце і роль Чорноморського флоту РФ у вирішенні геополітичних проблем в силовий спосіб і просування національних інтересів РФ.

Так, з моменту окупації Криму РФ збільшила кількість сумарного залпу крилатих ракет «Калібр» на кораблях Чорноморського флоту. Ці крилаті ракети застосовувати влучати по морських та наземних силах.

"Якщо в 2014 році ця цифра дорівнювала нулю, то у 2018 році ця цифра дорівнює 40 і у РФ є амбітні плани до 2020 року довести сумарний залп до 168. Це є реальна загроза національній безпеці", – заявив Гайдук.