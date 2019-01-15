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      Окупанти не припиняють військових тренувань у Криму: Росія знову завезла нову зброю

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      Росія перекинула до Криму підрозділ зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С"
      Росія перекинула до Криму підрозділ зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" / Фото з відкритих джерел

      Росія вкотре проводить військові навчання на окупованому півострові. Цього разу окупанти перекинули туди додатковий підрозділ зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С".

      Про це повідомляє прес-служба міноборони РФ.

      Читайте також: Щоб заблокувати доступ до Криму, РФ стягує на півострів військову техніку, – МінТОТ

      Так, із допомогою системи протиповітряної оборони в окупованому Криму тренувалися влучати у цілі – понад 100 умовно знищили. 

      Бойові розрахунки ППО вдосконалювали навички взаємодії і узгодження різних станцій і комплексів радіоелектронного придушення і розвідки, в тому числі нового покоління,
      – заявляють у міністерстві.

      В оборонному відомстві країни-окупанта додали, що до тренування залучалося понад 100 військовослужбовців і близько 20 одиниць військової техніки підрозділу зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С". Він заступив на бойове чергування із захисту повітряних рубежів півдня Росії у грудні минулого року.

      До слова, нещодавно в анексованому Росією Криму відбулись навчання артпідрозділів Чорноморського флоту РФ, у них взяли участь понад 300 військових і понад 20 одиниць техніки.

      Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.

      Теги: Новини Криму Зброя Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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