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      Угрожающие ядерные ракеты Россия разместила у границы с Украиной

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      У границы с Украиной, в Краснодаре, Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер"
      У границы с Украиной, в Краснодаре, Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" / Соцсети

      Вблизи границы с Украиной в своем западном регионе Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер", имеющие радиус действия до 500 километров.

      Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые сделала компания Imagesat International по заказу телеканала Fox News.

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      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      У границы с Украиной Россия разместила "Искандеры"

      Согласно обнародованным данным, ракеты, которые способны нести ядерное оружие, страна-агрессор разместила примерно в 430 километрах от российско-украинской границы – в Краснодаре.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Вблизи одной пусковой установки стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку

      По информации вещателя, вооружение развернуто наряду с несколькими бункерами и другими складскими ангарами. Кроме того, вблизи одной такой пусковой установки стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. В то же время один из входов в бункер является открытым, а другая установка перезарядки как раз выезжает из него наружу.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Кроме Краснодара, Россия разместила "Искандеры" еще в Улан-Удэ, на границе с Монголией

      Также сообщается, что аналогичные ракеты Россия развернула у границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там, в частности, было замечено по меньшей мере четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Российские "Искандеры" – не только угроза Украине, а странам НАТО

      Заметим, радиус действия баллистических ракет "Искандер" составляет около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, представляя угрозу для большинства союзников США в НАТО.

      Росія, Іскандер, Краснодар, ракети, зброя, Україна, ядерна зброя
      Радиус действия баллистических ракет "Искандер" составляет около 500 километров

      Напомним, по словам вице-адмирала, командующего ВМС в 2014 – 2016 годах Сергея Гайдука, Россия сейчас в оккупированном ею Крыму активно разворачивает тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота. Также он сообщил, что с момента аннексии Кремль увеличил количество суммарного залпа крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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