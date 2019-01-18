Угрожающие ядерные ракеты Россия разместила у границы с Украиной

Вблизи границы с Украиной в своем западном регионе Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер", имеющие радиус действия до 500 километров.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые сделала компания Imagesat International по заказу телеканала Fox News.

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У границы с Украиной Россия разместила "Искандеры"

Согласно обнародованным данным, ракеты, которые способны нести ядерное оружие, страна-агрессор разместила примерно в 430 километрах от российско-украинской границы – в Краснодаре.



Вблизи одной пусковой установки стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку

По информации вещателя, вооружение развернуто наряду с несколькими бункерами и другими складскими ангарами. Кроме того, вблизи одной такой пусковой установки стоит мобильная система, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. В то же время один из входов в бункер является открытым, а другая установка перезарядки как раз выезжает из него наружу.



Кроме Краснодара, Россия разместила "Искандеры" еще в Улан-Удэ, на границе с Монголией

Также сообщается, что аналогичные ракеты Россия развернула у границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там, в частности, было замечено по меньшей мере четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.



Российские "Искандеры" – не только угроза Украине, а странам НАТО

Заметим, радиус действия баллистических ракет "Искандер" составляет около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, представляя угрозу для большинства союзников США в НАТО.



Радиус действия баллистических ракет "Искандер" составляет около 500 километров

Напомним, по словам вице-адмирала, командующего ВМС в 2014 – 2016 годах Сергея Гайдука, Россия сейчас в оккупированном ею Крыму активно разворачивает тактическое ядерное оружие и наращивает количество крылатых ракет на кораблях Черноморского флота. Также он сообщил, что с момента аннексии Кремль увеличил количество суммарного залпа крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота.