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      Где оккупанты разместили более 20 танков недалеко от Донецка: данные СММ ОБСЕ

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      ОБСЕ зафиксировала более 20 российских танков в районе Тернового
      ОБСЕ зафиксировала более 20 российских танков в районе Тернового / Соцсети

      Более 20 танков российско-оккупационных войск зафиксировал 13 января беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Тяжелое вооружение заметили вблизи поселка Терновое, которое находится на восток от Донецка.

      Об этом сообщают в пресс-центре Объединенных сил с ссылкой на данные СММ ОБСЕ, обнародованные 15 января.

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      Миссия, в частности, показала, что тяжелое вооружение военные РФ разместили по линиям отвода, однако в то же время за пределами выделенных мест для их хранения.

      "Так, 13 января беспилотник СММ зафиксировал 21 танк (тринадцать Т-72 и восемь Т-64) российско-оккупационных войск в районе Терновое восточнее Донецка. Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют устойчивое нежелание соблюдать минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по хранению тяжелого вооружения в выделенных для этого местах, и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", – подчеркнули в штабе.

      Напомним, 13 января 24 канал сообщал, что на северо-востоке от Донецка пророссийские наемники разместили, в частности, 22 "Града", 3 гаубицы, пушки и 5 танков.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия ОБСЕ Оружие Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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