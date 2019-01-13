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      Пророссийские боевики разместили 22 "Града" на оккупированном Донбассе

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      Пророссийские боевики разместили 22 "Града" на оккупированном Донбассе
      Пророссийские боевики разместили 22 "Града" на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на северо-востоке от Донецка военную технику, которая принадлежит пророссийским наемникам. В частности, заметили 22 "Града", три гаубицы, пушки и пять танков.

      Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

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      В пресс-службе ООС рассказали, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают грубо нарушать минские договоренности относительно тяжелого вооружения, а также размещают военную технику за пределами определенных мест для хранения.

      К тому же, беспилотник ОБСЕ зафиксировал на северо-востоке от Донецка, военную технику, которая принадлежит пророссийским найманцям. Так, недалеко от Софиевки заметили три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика"), пять танков (три T-72 и два T- 64), а также противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира").

      А на юго-западе от Луганска возле Хрустального наблюдатели зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град").

      Что такое БМ-21 "Град"?
      Реактивная система залпового огня калибра 122мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5.

      К слову, 13 января подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Оружие
      Источник: 24 канал
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