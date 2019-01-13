Пророссийские боевики разместили 22 "Града" на оккупированном Донбассе

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на северо-востоке от Донецка военную технику, которая принадлежит пророссийским наемникам. В частности, заметили 22 "Града", три гаубицы, пушки и пять танков.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

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В пресс-службе ООС рассказали, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают грубо нарушать минские договоренности относительно тяжелого вооружения, а также размещают военную технику за пределами определенных мест для хранения.

К тому же, беспилотник ОБСЕ зафиксировал на северо-востоке от Донецка, военную технику, которая принадлежит пророссийским найманцям. Так, недалеко от Софиевки заметили три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика"), пять танков (три T-72 и два T- 64), а также противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира").

А на юго-западе от Луганска возле Хрустального наблюдатели зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град").

Что такое БМ-21 "Град"?

Реактивная система залпового огня калибра 122мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5.

К слову, 13 января подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал.