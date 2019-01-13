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      В МинВОТ заявили о серьезной опасности для жителей оккупированных территорий

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      Здоровью жителей оккупированных территорий угрожают неутилизированные химикаты, – МинВОТ
      Здоровью жителей оккупированных территорий угрожают неутилизированные химикаты, – МинВОТ / Фото из открытых источников

      Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей серьезно угрожают неутилизированные химические вещества из местных заводов. Российские оккупационные силы не заботятся о здоровье местных жителей.

      Об этом сообщил министр по временно оккупированным территориям Вадим Черныш, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Так, в министерстве в прошлом году подготовили отчет по экологической ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. В нем вспомнили обо всех опасных объектах, находящихся на временно оккупированной территории, и также расположенных вблизи линии разграничения.

      Например, есть предприятие ЗАО "Концерн Стирол" в Горловке – химический завод, на котором хранится большое количество опасных веществ и которые до сих пор не утилизированы, в частности аммиак. Аммиак хранится в металлических контейнерах, однако ежегодно стенки контейнеров становятся все тоньше,
      сказал министр.

      При этом он добавил, что оккупационные администрации не заботятся о безопасности местного населения, что создает угрозу для их жизни.

      К слову, боевики на Донбассе продолжают навязывать населению антиукраинские настроения. На этот раз российские офицеры-пропагандисты придумали миф о предстоящей химической атаке от Вооруженных сил Украины.

      Теги: Новости Украины Химическая промышленость Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 Канал
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