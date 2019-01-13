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      У МінТОТі заявили про серйозну небезпеку для жителів окупованих територій

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      Здоров'ю жителів окупованих територій загрожують неутилізовані хімікати, – МінТОТ
      Здоров'ю жителів окупованих територій загрожують неутилізовані хімікати, – МінТОТ / Фото з відкритих джерел

      Жителям окупованих територій Донеччини і Луганщини серйозно загрожують неутилізовані хімічні речовини із місцевих заводів. Російські окупаційні сили не дбають про здоров'я тамтешніх мешканців.

      Про це повідомив міністр з тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, повідомляє прес-служба відомства.

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      Так, у міністерстві минулого року підготували звіт щодо екологічної ситуації на території Донецької та Луганської областей. У ньому згадали про всі небезпечні об’єкти, які є на тимчасово окупованій території, і також розташовані поблизу лінії розмежування.

      Наприклад, є підприємство ПрАТ "Концерн СТИРОЛ" у місті Горлівка – хімічний завод, на якому зберігається велика кількість небезпечних речовин і які до цих пір не утилізовані, зокрема аміак. Аміак зберігається в металевих контейнерах, однак щороку стінки контейнерів стають все тоншими,
      – сказав міністр.

      При цьому він додав, що окупаційні адміністрації не дбають про безпеку місцевого населення, що створює загрозу для їхнього життя.

      До слова, бойовики на Донбасі продовжують нав'язувати населенню антиукраїнські настрої. Цього разу російські офіцери-пропагандисти вигадали міф про майбутню хімічну атаку від Збройних сил України.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Донецька Новини Луганська Хімічна промисловість
      Джерело: 24 Канал
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